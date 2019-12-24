ATM’ler Kimlikle Para Çekme Dönemine Hazırlanıyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nin kimlikle para çekme dönemine ilişkin açıklamasının ardından EGA tarafından üretilen Türkiye’nin ilk onaylı kimlik doğrulama cihazı olan biOnay ATM entegrasyonunu başlattı. ATM üreticisi firmalarla ilk pilot çalışmalara başlayan ve yeni kimlik kartlarını hızlı ve güvenli şekilde doğrulayan biOnay cihazı sayesinde parmak iziyle para çekmek mümkün olacak.

Cumhurbaşkanlığı 2020 Programı kapsamında elektronik kimliklerle ATM’den para çekme dönemi başlıyor. Türkiye’nin onaylı ilk mobil kart erişim cihazı biOnay ATM pazarının önemli oyuncuları ile işbirliği yaparak ATM entegrasyonu ve kavram ispat çalışmaları gerçekleştirdi.

Banka kartı taşıma dönemi bitiyor

EGA iştiraki olan biOnay’ın Kurucu Ortağı Ümit Yaşar Usta, ATM üreticisi firmalarla yeni döneme hazırlandıklarını belirterek “Birlikte şube dışı bankacılık için yeni bir dönemi başlatmanın heyecanını yaşıyoruz” dedi. Banka kartı taşıma döneminin kapanacağını ifade eden Usta; “Kimlik kartının yetkili kurum tarafından verilip verilmediğini, kişiye ait olup olmadığını tespit eden biOnay cihazları yeni çipli kartlarda yer alan parmak izi, PIN ve dijital sertifika unsurlarını kullanarak 3-faktör kimlik doğrulama gerçekleştirebiliyor. biOnay teknolojisini ATM’lerde kullanmaya başladığımızda banka ya da kredi kartına ihtiyaç duymadan tüm vatandaşlar güvenli bir şekilde çipli kimlik kartları ve parmak iziyle para işlemlerini gerçekleştirebilecek. Böylece insanların ceplerinde birden fazla banka kartı taşıdığı dönem de geride kalıyor.”

ATM’den yüklenen e-imza ile kredi çekilebilir

Kimlikle para işlemlerini gerçekleştirme sisteminin bankalara yeni müşteri de kazandıracağını belirten Usta, “biOnay’ın entegrasyonuyla birlikte kimliklere ATM’lerden e-imza yüklemek de mümkün olacak. Yüklenen e-imzalarla yasal bağlayıcılığı olan sözleşmeleri dijital olarak imzalayabiliriz. Yani her ATM, bankaların bir şubesi gibi olacak. ATM’lerde yeni müşteri edinme (dijital onboarding), abonelik işlemleri, anında kredi gibi yeni uygulamalar ve iş fırsatları oluşacak. Şu anda anında kredi başvurusu gibi çözümler için bankalar üye iş yerlerinde bir görevli bulunduruyor; kâğıt, ıslak imza, kurye, arşiv gibi masrafların yüksek olduğu manuel bir operasyon yürütüyor. Ayrıca kimlikle ödeme sistemi sayesinde kart komisyonları, kart dağıtım ve operasyon masrafları, yurtdışına ödenen paralar tarih olabilir” dedi.