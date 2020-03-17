Avrupa’nın en büyüğünden Türk yöneticiye bir üst düzey görev daha

Reklam teknolojisi şirketi Adform Türkiye Genel Müdürü Cem Eroğlu, artık MEA ve APAC Bölgeleri Satış Direktörü olarak da görev yapacak.

Avrupa’nın en büyük dijital reklam teknolojileri şirketi Adform, Türkiye Genel Müdürü Cem Eroğlu’na üst düzey bir görev daha verdi. Atama ile görevleri arasına MEA ve APAC Bölgeleri Satış Direktörlüğü de eklenen Eroğlu, Danimarka merkezli şirketin Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik bölgelerindeki satış ekiplerini yönetecek.

Atama hakkında konuşan Eroğlu, “Avrupa’nın en büyük reklam teknolojisi şirketi Adform, Türkiye’nin bölgedeki örnek bir pazar olduğunun farkında ve Türkiye’deki dijital reklamcılık çalışmalarını önemsiyor. Ülkemizden çıkan başarı hikayeleri ve konusunda uzman profesyoneller sayesinde hem yeni nesil çalışmalarla ekonomiye katkı sağlıyor hem de istihdama katkıda bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemde Türkiye ve Avrupa’daki tecrübemi Orta Doğu, Afrika ve Asya-Pasifik’teki ülkelerdeki çalışmaları gelişmek için aktaracağım” dedi.

Cem Eroğlu kimdir?

Cem Eroglu, 1983 yilinda Istanbul’da dogdu. Universite yillarinda ithalat ve ihracat ile ugrasti ve Yeditepe Siyaset bilimi ve uluslararasi iliskiler bolumunden mezun oldu. 2007 yilinda, Yahoo’nun performans alt yapisi olan Right Media Exchange ile dijitale adimini atan Cem Eroglu, Turkiye ve Avrupa pazarinda ilk gerçek zamanli gosterim ve Reklam teknolojilerinin dogusuna taniklik etti. Kazandigi deneyimi, Turkiye pazarinda programmatik reklamciligin temellerinin atilmasina destek verirken; ayni anda gelismis Reklam teknolojilerinin reklamverenler ve mecralar tarafindan adaptasyonunda da buyuk rol oynadi. 2010-2016 yillarinda ReklamStore yonetici direktorlugu pozisyonunda; TR pazarinda ilk datali yayin pazarinin olusmasina onculuk ederken, yeni alt yapilarin gelistirilmesinde de rol aldi. 2016 yilinda, kariyerine Avrupa’nin en buyuk Reklam teknoloji sirketi olan Adform’un Turkiye ve Ortadogu ofislerinin kurma amaciyla, genel mudurluk gorevine gecti. Son donemlerde cokca konusulan, programmatik uzerinden TV(HBBTV) satin alim surecini baslatti ve 12 senelik dijital kariyer hayatinda Reklam alt yapilarinin entegrasyonunda buyuk rol sahibi oldu. Adform Istanbul şu anda pazarımızda bir cok buyuk ajansa, reklamverene ve mecraya aktif olarak programmatik satin alma/satma ve raporlama hizmetiyle kisa bir surede guclu bir penetrasyona erismistir ve 16 adet odullu lokal ve global proje, programmatic zengin medya, data hedefli dijital radio, programmatic HBBTV gibi medya ilkler ile kisa zamanda basarili bir konuma ulasmistir.