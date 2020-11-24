Barlas Consulting Türk markalarına e-ihracat dünyasının kapılarını açıyor

Türkiye’nin e-ihracat hedefine katkı sağlamayı amaçlayan ve tam kapsamlı e-ticaret ajansı olarak danışmanlık veren Barlas Consulting, Türk markalarına Amerika’nın yolunu açıyor.

Tüm dünyada e-ticaret pazarı günden güne büyüyor. E-ticaretin sürekli ve sürdürebilir biçimde yürütülebilmesi bu alanda yeni iş birliklerini gündeme getiriyor. Amerika’da bir Türk girişimci tarafından kurulan e-ticaret danışmanlığı ajansı; Barlas Consulting Amazon, eBay, Walmart ve Shopify gibi Amerika’nın ve dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinde edindiği deneyimini Türkiye’deki satıcılarla paylaşıyor. Barlas Consulting e-ticaret satıcılarına, işletme sahiplerine ve tedarikçilere ofis desteği sağlayarak Türk markalarının ürünlerini Amerika’da satmanın yolunu açıyor.

Yerli ve milli ürünlerin Amerika’da satışı kolaylaşıyor

Barlas Consulting Kurucusu Okan Barlas, markalarını Amerika’ya açmak ve ürünlerini başta Amazon olmak üzere online pazaryerlerinde satmak isteyen işletmelere tam kapsamlı hizmet sunan bir ajans olduklarını belirtiyor. Barlas konuyla ilgili şunları söylüyor: “Türk markalarının küresel pazarda rekabet edebilecek güce sahip olduğunun farkındayız. Gerek Türk markalarının dünyaya açılan yolculuklarında onlara eşlik etmek gerekse Türk KOBİ’lerinin e-ihracat aracılığıyla büyümelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ürünlerin pazarda yer alması için lojistikten hukuksal süreçlere kadar gerekli tüm hizmetleri veriyoruz. E-ihracatın öne çıktığı günümüzde, yerli ve milli ürünlerimiz bu sayede Amerika’da Amazon başta olmak üzere çeşitli e-ticaret sitelerinde çok kolay satılabilecek. Barlas Consulting olarak kısa vadede var olan müşterilerimizin satışlarını daha da artırmayı ve yeni müşterilerimize her geçen gün edindiğimiz bilgi birikimimizi aktararak, pazarda hızlıca yer sahibi olmalarını sağlamayı istiyoruz. Uzun vadede ise Türkiye’deki üreticiler ile Amazon’da bulunan satıcılar arasında bir tedarik zinciri kurmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken ülkemizin ihracat hedeflerine de ciddi katkıda bulunmak istiyoruz.

“Türk markalarının ve KOBİ’lerinin satış hedeflerine katkı sağlamak istiyoruz”

Okan Barlas, pandemi döneminde Türkiye’de olduğu gibi Amerika’da da e-ticaret rakamlarının arttığını ve kullanıcıların daha fazla internet üzerinden alışverişe yöneldiğini hatırlatan Barlas sözlerine şöyle devam etti: “Amerika’da geçtiğimiz yıl toplam 564 milyar dolar olan e-ticaret hacminin yarısını Amazon tek başına gerçekleştirdi. Üstelik pandemi döneminde de yeni müşteriler elde etmeye devam etti. Amazon’un müşterilerin yüzde 75 gibi büyük bir oranının online alışverişe devam edeceği öngörülüyor. Bu oran bize bugüne kadar online alışveriş yapmayan bir kitlenin Amazon’dan ürün satın almaya başladığını gösteriyor. Dolayısıyla Türk üreticilerin şu anda Amerika’ya ürün satma şansı oldukça yüksek. Gözlemlerimize göre özellikle son dönemde Denizli’den tekstil ve mermer; Kütahya’dan ise seramik ürünlerinin satışlarında artış olduğunu söyleyebiliriz. Barlas Consulting olarak Türk markalarının ve KOBİ’lerinin Amerika’ya açılmalarına yardımcı olmayı, doğru stratejiyle satış hedeflerine katkı sağlamayı istiyoruz.”

360 derece tam kapsamlı hizmet

Barlas Consulting Kurucusu Okan Barlas, hem KOBİ’ler hem büyük ölçekli üreticiler için artık geleceğin e-ticarette olduğunu ifade etti. Barlas şunlar söyledi: “Bu sektörde uzun yıllardır var olan bireysel tecrübelerimizi, 2019 yılı itibarıyla Barlas Consulting çatısı altında topladık. Bugün danışmanı olduğumuz 50’den fazla markaya Amerika’da pazara girmeden önce analiz hizmeti veriyoruz. Şirketlerin Amerika’da kurulmasından Amazon hesaplarının açılmasına, hukuksal danışmanlık ihtiyaçlarından muhasebecilerinin ayarlanmasına, ürünlerin ambalaj tasarımlarından online satış yerlerinde sergilenmesine ve yine online pazarlamalarının yapılmasına kadar 360 derece tam kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.”