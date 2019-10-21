Binlerce Üründe Yüzde 75’e Varan İndirim

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. “Gerçek İndirim Günleri” kampanyası kapsamında 21-23 Ekim tarihleri arasında beyaz eşyadan anne-bebeğe, süpermarketten ev dekorasyona kadar seçili kategorilerdeki tüm ürünlerde yüzde 75’e varan indirim kullanıcıları bekliyor. Platform kullanıcılarını ayrıca seçili kategorilerde sepette yüzde 15’a varan indirim fırsatıyla da buluşturuyor.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmayı sürdürüyor. “Gerçek İndirim Günleri” kampanyasının ikincisini 21-23 Ekim tarihleri arasında düzenleyen platform, kullanıcılarına yüzde 75’e varan indirim fırsatı sunuyor.

Cep telefonu ve aksesuar, bilgisayar & tablet, televizyon & ses görüntü & oyun konsolu, beyaz eşya & ısıtma ve soğutma, elektrikli ev ve mutfak aletleri, yapı market ve ev dekorasyon, otomobil & motosiklet ve aksesuar, süpermarket & evcil hayvan ürünleri, anne & bebek ve oyuncak, spor outdoor, saat, kozmetik & kişisel bakım ile giyim ve aksesuar kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 15’e varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

“Kullanıcılarımızı Gerçek İndirimlerle Buluşturuyoruz”

Eylül ayında ilkini gerçekleştirdikleri “Gerçek İndirim Günleri”nin kullanıcıları tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığını vurgulayan GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, 15 farklı kategorideki tüm ürünlerde “gerçek indirim” fırsatı sunduklarını söyledi. Fedar, “Sunduğumuz pek çok kampanyayla kullanıcılarımızın ihtiyaç duydukları tüm ürünlere avantajlı fiyatlarla sahip olmaları için çalışıyoruz. Kullanıcılarımızın kampanyalarımıza gösterdikleri yoğun ilgi, bizi bu anlamda son derece mutlu ediyor. Önümüzdeki dönemde de kullanıcılarımızın beklentilerini göz önünde bulundurup yeni kampanyalar sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.