BIO Startup 2020 Başvuru Süreci Başladı

Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup 2020 için başvuru süreci başladı. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) tarafından desteklenen, yürütücülüğünü ReDis Innovation’ın üstlendiği BIO Startup Program, 13 Şubat 2020’ye kadar başvuruları kabul edecek. Türkiye’deki süreci tamamlayarak jüri tarafından seçilecek üç biyogirişimci ise 7-11 Haziran 2020 tarihleri arasında San Diego’da düzenlenecek BIO Entrepreneurship Bootcamp ve BIO Convention’a katılma şansına sahip olacak. Bu girişimciler etkinlik süresince yatırımcılar, küresel şirketler, inkübasyon merkezleri gibi uluslararası ekosistemin farklı aktörleri ile bir araya gelebilecek.

AIFD ve ReDis Innovation işbirliğinde gerçekleştirilen Türkiye’nin ilk ve tek biyoteknoloji temalı hızlandırıcı programı BIO Startup Program 2020 için başvurular 13 Şubat 2020’ye kadar biostartup2020.com üzerinden yapılabilecek. Programa kabul edilen biyogirişimciler, online eğitim ve biyogirişimcilik kampı süresince alacakları eğitimler ve mentorluk sürecinin ardından gerçekleşecek BIO Startup Demo Day’de sunumlarını yapacaklar. Yapılacak sunumların değerlendirilmesi sonucunda belirlenecek üç biyoteknoloji startupı 7-11 Haziran tarihleri arasında San Diego’da düzenlenecek olan BIO Entrepreneurship Bootcamp ve BIO Convention’a katılarak küresel şirketler, yatırımcılar ve kuluçka merkezleri ile bir araya gelme imkânına sahip olacak.

Dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu BIO Convention’a katılma şansı

2019 yılında BIO Startup Program’a 65 başvuru yapılmış, 15 startup programa seçilmişti. BIO Startup Program 2020’de de başvuruların değerlendirilmesinin ardından seçilecek startuplar, online biyogirişimcilik eğitimini tamamlayarak İstanbul’da üç gün sürecek olan biyogirişimcilik kampına girmeye hak kazanacak. Bu biyogirişimcilik kampında startuplar, uzman eğitmenler ve sektörün önde gelen profesyonellerinden eğitim-mentorluk alacak ve ayrıca AIFD üyesi global şirketlerin temsilcileri ile temasa geçme ve tecrübelerinden faydalanma şansına sahip olacak. Girişimciler, sunumları üzerine çalışacakları bu süreçte ayrıca önceki senelerin mezunlarıyla buluşup onların tecrübelerini dinleme fırsatı bulacaklar. Biyogirişimcilik kampının ardından startuplar, Mart ayı içinde gerçekleşecek olan Demo Day’de jüriye sunumlarını yapacak. Jüri tarafından seçilen üç biyogirişimci, San Diego’da hem dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu olan BIO Convention’a ve BIO Entrepreneurship Boot Camp’e katılabilecek hem de yatırımcılar, inkübasyon merkezleri ve küresel şirketlerle bire bir görüşmeler yapabilecek. 70 ülkeden yaklaşık 7 bin şirket ve 20 bin kişinin katılması beklenen BIO Convention, biyoteknolojide bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, küresel biyoteknoloji ekosisteminin farklı aktörleri ile temas etmek, işbirliklerine yönelik birebir görüşmeler yapmak için önemli bir fırsat sunuyor.

Yeni deneyimler ve fırsatlar biyogirişimcileri bekliyor

AIFD Yatırım Politikaları ve Kurumsal İletişim Direktörü Cengiz Aydın, 2020 ayağının başvuruları yakında başlayacak olan BIO Startup Program ile ilgili şunları söyledi: “Bizler AIFD olarak BIO Startup Program ile Türkiye’de inovasyon ekosistemindeki boşlukları doldurmayı, en çok katkı sağlayacağımız alanda, yani startupların uluslararasılaşarak ticarileşmesi konusunda fark yaratmayı hedefliyoruz. Her sene daha da gelişen ve öğrenen mekanizmamız sayesinde, seçilen biyogirişimcilerimiz bu sene de dünyanın en büyük biyoteknoloji organizasyonu olan BIO Convention’da çok daha iyi hazırlanmış şekilde giderek yeni deneyimler ve fırsatlar kazanacak. Birçok önemli kazanım ve işbirliği şansı bizleri ve girişimcilerimizi bekliyor.”