BiP kullandı Mini Cooper kazandı Türkiye’nin en çok indirilen yerli uygulaması BiP, kullanıcılarına kazandırmaya devam ediyor. İletişim ve yaşam platformu BiP’in çekilişine Samsun’dan katılan Mustafa Bilecen, Mini Cooper sahibi oldu. Bilecen 9 Ağustos–9 Kasım arasında geçerli olan BiP İletişim Paketi’ni alarak çekilişe katılan 682 bin 440 kişi arasından bu armağana hak kazanırken, yedek talihli de Iğdır’dan Şahin Çelenk olarak belirlendi.

Bakırköy 59. Noteri Tuncel Kurnaz ve Milli Piyango İdaresi yetkilileri huzurunda yapılan çekiliş sonucu belirlenen asil ve yedek talihliler 22 Kasım 2019 (bugün) tarihli Akşam Gazetesi’nde ve BiP Keşfet bölümünde yer alan BiP’le Mini Cooper Kazan kanalından duyuruldu.

Kesintisiz iletişim sağlamanın yanı sıra insan hayatına dokunan özel içerik ve kanallar da içeren BiP’te zengin oyun ve yarışmalara ek olarak spordan magazine geniş bir yelpaze sunuluyor. 192 ülkede 40 milyondan fazla kullanıcının indirdiği BiP’in sürprizleri bundan sonra da devam edecek.