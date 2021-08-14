Bitci’den MotoGP Avusturya Grand Prix’sine Türkiye damgası

Türk blockchain şirketi Bitci Teknoloji’nin isim sponsorluğunda bu hafta sonu koşulacak Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich, tüm dünyada motosiklet tutkunlarını bir araya getirecek. Organizasyon kapsamında, ilk kez bir Türk şirketi MotoGP çatısı altında uluslararası bir yarışa ismini vermiş oldu.

Dünyada farklı spor organizasyonları ve takımlarıyla geliştirdiği taraftar token projeleriyle dikkat çeken Bitci Teknoloji, MotoGP ile hayata geçirdiği iş birliği kapsamında motosiklet tutkunlarının merakla beklediği Avusturya Grand Prix’sine de ismini verdi. Tüm dünyada milyonlarca seyirciyi ekran başına bağlayacak Bitci Motorrad Grand Prix von Österreich’da sıralama turları 14 Ağustos 2021 Cumartesi TSİ 15:10’da başlarken, yarış ise 15 Ağustos 2021 Pazar günü TSİ 15:00’te start alacak. Söz konusu organizasyon, aynı zamanda bir Türk şirketinin MotoGP çatısı altında ismini verdiği ilk uluslararası yarış olarak tarihe geçecek.

MOTOGP TOKEN SATIŞLARINA YOĞUN İLGİ

Öte yandan Bitci Teknoloji ve MotoGP iş birliğiyle hayata geçirilen taraftar token projesinde ilk arz 13 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Türk ve uluslararası yatırımcılardan yoğun ilgi gören arz kapsamında satışa sunulan 25 milyon adet MotoGP Token kısa sürede tükendi. MotoGP Token’ın Bitci.com’daki listelenme tarihi de 11 Eylül 2021 olarak belirlendi.

Bitci Teknoloji CEO’su Onur Altan Tan, MotoGP ile motor sporları dünyasında bir organizasyon çatısı altındaki ilk taraftar token projesini hayata geçirdiklerini hatırlatırken, “Şimdi de bu projenin arz sürecini yine bizim için çok önemli bir etkinlikle eş zamanlı olarak başlattık. Bu hafta sonu koşulacak Bitci Motorrad Grand Prix Von Österreich 2021, Bitci ailesi olarak yurt dışında isim sponsorluğunu üstlendiğimiz ilk uluslararası etkinlik olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden tüm motosiklet tutkunlarını yarışın heyecanını bizlerle yaşamaya davet ediyoruz” dedi.