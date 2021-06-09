BOM Karting Takımı İlk Yarışını Tamamladı

Borusan Otomotiv Motorsport’un genç sporcuları motor sporlarının geleceğine kazandırmak amacıyla başlattığı karting projesi kapsamında kurulan BOM Karting Takımı, sezona hızlı başladı. Kız sporculardan oluşan takım, Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4-5-6 Haziran tarihlerinde düzenlenen ilk yarışını başarıyla tamamladı.

2008 yılında Borusan Otomotiv tarafından ülkemizde sporun gelişmesi, genç sporcuları desteklemek ve Türkiye’yi yurt dışında temsil etmek amacıyla kurulan Borusan Otomotiv Motorsport, ülkemize yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor.Motor sporlarına genç sporcular kazandırmak ve sporun altyapısının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 2020 yılında kurulan BOM Karting Takımı, korona virüsü salgını sebebiyle geçtiğimiz yıl organize edilemeyen Türkiye Karting Şampiyonası’nın 2021 sezonuna sıkı antrenmanlarla hazırlandı ve 2021 Türkiye Karting Şampiyonası’nın 4-5-6 Haziran tarihlerinde Tuzla’da düzenlenen ilk yarışında boy gösterdi.

15 sporcunun katılım gösterdiği Formula Senior kategorisinde 19 yaşındaki sporcumuz Ayda Biter genel klasmanı 11. sırada, kadınlar klasmanını ise 3. sırada tamamlamayı başardı. 11 sporcunun mücadele ettiği Mini kategorisi sporcularımızdan 12 yaşındaki Zeynep Büyükpınar genel klasmanı 8. sırada, kadınlar klasmanını 2. sırada tamamladı. Diğer sporcumuz 12 yaşındaki Ada Karayel ise genel klasmanı 11. sırada, kadınlar klasmanını da 3. sırada tamamladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFED’in organize ettiği Türkiye Karting Şampiyonası bu sezon 10 yarıştan oluşuyor. BOM Karting takımının şampiyonadaki ikinci yarışları 9-10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir’de yer alan Ülküpark Yarış Pisti’nde gerçekleşecek.

TÜRKİYE KARTING ŞAMPİYONASI YARIŞ TAKVİMİ