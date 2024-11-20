Bosch Elektrikli El Aletleri’nin Pro Tour temalı tırı, profesyonel kullanıcılarıyla buluştu

Bosch Elektrikli El Aletleri’nin Avrupa çapındaki yenilikçi etkinliği “Bosch Pro Tour”, 9-10 Kasım tarihlerinde İstanbul’da profesyonel kullanıcılarla bir araya geldi. Kozyatağı Bauhaus’ta düzenlenen etkinlik, sektör profesyonellerinden yoğun ilgi gördü ve iki günde toplam 1.250 kullanıcı etkinliğe katıldı.

200 metrekareyi aşan geniş bir alanda organize edilen etkinlikte, inşaat, metal, ahşap ve elektrik gibi farklı sektörlerde çalışan profesyoneller, Bosch’un en yeni ürün ve çözümlerini yakından inceleme ve test etme fırsatı buldu. Buna göre toplamda 6 farklı segmente 192 çeşit ürün sergilenirken, ahşap, metal ve beton uygulamalarının yer aldığı 3 farklı demo istasyonunda 54 ürün deneyimlendi.

Etkinliğin merkezinde yer alan 40 tonluk tır, Bosch’un 18V Akü Sistemi, toz emme çözümleri, dayanıklı ölçme aletleri ve EXPERT aksesuarlarının sergilendiği kapsamlı bir showroom alanı sundu. Katılımcılar, akülü beton çivisi (GNB 18V-38 Professional), güçlü akü teknolojisi ProCore18V+ gibi gelişmiş ürünleri demo istasyonlarında doğrudan deneyimledi. Bosch’un uzman teknik eğitmenleri, ziyaretçilere ürünlerin kullanım detaylarını aktarıp verimli ve güvenli çalışma yöntemleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Profesyonel kullanıcılara özel teknolojik deneyim

Bosch Pro Tour İstanbul etkinliği, yalnızca yeni ürün ve teknolojilerin tanıtıldığı bir organizasyon olmanın ötesine geçerek, profesyonel kullanıcılarla Bosch Professional dünyası arasında güçlü bir bağ kurmayı amaçladı. Üç farklı demo istasyonunda, Bosch’un sunduğu yenilikçi teknolojiler profesyonel kullanıcıların beğenisine sunuldu ve ürünlerin sağladığı iş verimliliği ile güvenlik çözümleri dikkat çekti. Kullanıcılar, günlük işlerde karşılaşabilecekleri sorunlara yönelik çözümleri öğrenme fırsatı bulurken, Bosch ürünlerinin işlerine nasıl katkı sağlayabileceğini bizzat deneyimledi.

Avrupa turu, İstanbul durağında büyük ilgi gördü

Bosch Pro Tour, Avrupa’daki 17 ülkede gerçekleştirilmesi planlanan 138 etkinliğin bir parçası olarak İstanbul’da büyük bir başarıyla tamamlandı. Katılımcılar, Bosch’un geniş ürün yelpazesini keşfederken, profesyonel deneyimlerini zenginleştirecek teknik bilgilere erişim sağladı.

Bosch Pro Tour İstanbul etkinliği, işlerinde en yeni teknolojileri kullanmak isteyen profesyoneller için hem ilham verici hem de bilgilendirici bir deneyim sundu.