1500 İş Sahibi İmece Usulü İşini Ayakta Tutabildi!

“Bugün bana, yarın sana”, “destek olursam ancak destek bulabilirim”, “yardım edersem ancak yardım görebilirim” felsefesiyle bir araya gelen yaklaşık 1500 iş sahibi, pandeminin yarattığı tüm bu zor koşullarına rağmen işlerini ayakta tutabildi.

İş dünyasının zor bir dönemden geçtiği bugünlerde, küçük ve orta ölçekli kobileri bir araya getiren Business Network International – BNI, global ölçekte olduğu kadar ülkemizde de birçok iş sahibinin işlerine değer kattı.

“Ne ekersen onu biçersin”, “yardım edersen yardım görürsün” felsefesiyle iş sahiplerini bir araya getirmeyi başaran 36 yıllık organizasyonun Türkiye ayağında, yaklaşık 300 milyon TL’lik bir iş hacmi yaratıldı.

Farklı sektörlerden binlerce iş sahibi, düzenli olarak gerçekleştirilen haftalık toplantılarla hem işlerini geliştirdiler hem de yeni müşteri kanallarına ulaşma imkânı sağladılar. İş ilişkisi kurmayı anlamlı, uzun vadeli ve birbirine fayda sağlayan bir dayanışma sistemine dönüştürme konusundaki sistemli kurgu sayesinde; Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletme sahipleri, 300 milyon TL’ye yakın kayıt altına alabildikleri bir iş hacminin gerçekleşmesini sağladı.

Pandemi Döneminde Yalnız İş Sahiplerine Can Suyu

Pandemi döneminde birçok işletme kepenk kapatmak zorunda kalırken, birçok sektör ve iş sahibi yeni pazarlar ve yeni müşteri kanalları bulma konusunda zorluk yaşadı. Bu dönemde BNI üyeleri ise; birbirlerinin iş projelerine ortak oldular, birlikte teklifler verdiler ve zoom toplantıları üzerinden hizmetlerine ihtiyaç duyan diğer iş sahiplerine ulaşma imkânı elde ettiler.

Üyeleri arasında yapılan iş yönlendirmelerinin 62.855 adet olduğunu belirten BNI Türkiye Direktörü Ayşe Aslan, “Dünyanın en büyük iş platformuna üye olan iş sahipleri, burada tanıştıkları diğer iş sahipleri ile iş yapabilmeyi ve hem ülkemizde hem de globalde yeni pazarlara ulaşabilmek için birbirlerinin çevresini harekete geçirmeyi öğreniyorlar. Üyelerin bireysel olarak ne kazandıkları ile ilgilenmiyoruz. Ancak ortaya çıkan iş hacmini, kimlerin kazandığını bilmeden ölçümleyebildiğimiz bir sistemimiz var. Üyeler yıllık belirli bir hizmet kullanım bedeli ödeyerek, yaklaşık 300 bin kişilik global bir networke istedikleri zaman ulaşma ve iş konuşma imkânı elde ediyorlar.” diye konuştu.

Daha önce toplantılarını yüz yüze yaptıklarını ifade eden Aslan, konuyla ilgili şunları dile getirdi: “Ülkemizin resmi olarak pandemi ile yüz yüze geldiği 13 Mart tarihinin hemen ardından, 2 günlük yoğun bir çalışma ile binlerce kişiyi zoom ile bir araya getirmeye başladık. Bu zaman diliminde yaklaşık 15 bin iş sahibini dönemsel olarak 1500 iş sahibini ise her hafta toplantılarımızda ağırladık ve kendilerini ifade etmelerine olanak yarattık. Bu toplantılarda iş sahipleri; kimleri aradıklarını, nasıl bir müşteri profiline ulaşmak istediklerini ve kendilerini hangi sektör temsilcileri ile bir araya getirirsek işletmelerine destek olabileceğimizi bizlerle paylaştı. Üyelerimiz ve katılan diğer ziyaretçilerimiz de oluşturulan bu güven ortamında birbirlerine destek olmak için ellerinden geleni yaptı ve herkes aradığı firma temsilcileri ile bir araya gelebildi, her şeyden öte iş yapabildi. Biz bunu neredeyse 40 yıldır yapıyoruz ama pandemi döneminde bu daha da büyük bir önem taşıdı ve bizim için de insanlara destek olabilmek son derece önemliydi.”

“Kazandır ki Kazan!” Felsefesi

Türkiye’de güvenin zedeli olduğunu ifade eden Aslan, “Türkiye’deki insanların karşılığında bir beklentiye girmeden, bu zorlu zamanları sadece birbirlerine destek olarak aşabileceklerine inanan bir kitleyi bir araya getirdiğimiz için mutluyuz. İnsanların, birbirlerinin satış ve pazarlama ekibi gibi çalışarak, birbirleri için iş fırsatları doğurarak, iş hacimlerini genişleten firmalar hem büyüyerek hem de büyüterek stratejik ortaklıklarla daha başarılı hedeflere ulaşıyorlar.” diyerek, BNI organizasyonunun ortaya çıkardığı bu iş fırsatlarından duyduğu mutluluğu da ifade etti.