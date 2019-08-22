Canon EISA Ödülleri’nin En Çok Ödül Alan Markası Oldu

Canon EISA Ödülleri’nin En Çok Ödül Alan Markası Oldu

Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından verilen EISA Ödülleri’nden bu yıl Canon, 5 ayrı ürünü ile 5 ayrı kategoride ödül almaya layık görülerek prestijini güçlendirmeye devam ediyor.

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, Avrupa Görüntüleme ve Ses Birliği (EISA) tarafından verilen EISA Ödülleri’nden 5 ayrı ürünü ile 5 ayrı kategoride ödül almaya hak kazandı. “EISA En Kârlı Full-Frame Fotoğraf Makinesi”, “EISA Standart Prime Lens”, “EISA Standart Zum Lens”, “EISA Lens İnovasyonu” ve “EISA Süper Telefoto Prime Lens” kategorilerinden aldığı ödüller ile Canon, yenilikçi bakış açısını taçlandırmayı sürdürüyor.

Canon, duyurusunu yaptığı günden itibaren büyük ilgi gören EOS R sistemi ile hem amatör hem de profesyonel fotoğrafçılar için çekim olasılıklarını genişleten gövdeler ve lensler sunuyor. Fotoğraflamanın sınırlarını yeniden tanımlayan EOS R sistemi, full-frame aynasız modellerden DSLR’lere kadar serisinin tamamında ürünlerin becerilerini genişleterek güçlü bir odaklanma ile görüntülemenin geleceği için araçlar üretiyor.

Canon EOS RP: EISA En Kârlı Full-Frame Fotoğraf Makinesi 2019-2020

Canon, EOS RP ile full-frame aynasız pazarına etkileyici bir uygun fiyatlı giriş olanağı tanıyan bir ürün sunuyor. 26,2 megapiksel sensör ve güçlü DIGIC 8 işlemci temel alınarak tasarlanan bu fotoğraf makinesiyle mükemmel görüntü kalitesi elde edilebiliyor. Kompakt ve hafif gövdesi hem yeni olağanüstü RF lensleriyle hem de Canon’un EF-EOS R yuva adaptörleri aracılığıyla mevcut tüm EOS EF ve EF-S lensleriyle birlikte kullanılabiliyor. Modern kontrol düzeni ve komple eklemli LCD dokunmatik ekranı da kolayca kullanılmasını sağlıyor.

Canon RF 50mm F1.2L USM: EISA Standart Prime Lens 2019-2020

Canon RF 50mm F1.2L USM, 10 ağızlı diyaframı sayesinde elde edilen karelerde mükemmel bokeh etkisi yaratıyor. Kullanışlı lens kontrol halkası, fotoğrafçının çekim parametrelerini ayarlamasını sağlıyor. Özellikle yoğun kullanım ve zorlayıcı çekim koşullarına dayanacak şekilde tasarlanmış lensler, portre ve düğün fotoğrafçılığı alanında iyi sonuçlar elde edilmesine yardımcı oluyor.

Canon RF 24-105mm F4L IS USM: EISA Standart Zum Lens 2019-2020

Bu yüksek kaliteli çok yönlü zum lensi Canon’un yeni full-frame aynasız fotoğraf makineleri için ideal bir seçenek oluyor. Geniş açı manzaralarından kısa telefoto portrelere kadar çeşitli alanları kapsayan zum aralığı sayesinde tutarlı görüntü kalitesi elde edilmesini sağlıyor. Canon’un Nano USM odaklanması, uzun enstantane hızlarında çekim yaparken görüntüleri net tutan son derece etkili bir optik görüntü sabitlemesinin de yardımıyla, hem fotoğraf hem de video çekiminde sessiz ve doğru otomatik odaklanma sunuyor.

Canon RF 28-70mm F2L USM: EISA Lens İnovasyonu 2019-2020

Canon RF 28-70mm F2L USM, full-frame aynasız fotoğraf makinelerine yönelik netleme mesafesinin tamamında sabit f/2 diyaframının korunmasını sağlayan ilk standart zum lensi olma özelliğine sahip oluyor. Bu özellikleri sayesinde fotoğrafçılar alan derinliğini eskiden sadece prime lenslerle mümkün olan ölçüde sınırlandırabiliyor ve düşük ışıklandırmalı çekim koşullarında daha yüksek enstantane hızları kullanabiliyor.