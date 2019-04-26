Canon Ofislerde Güvenlik ve Verimlilik Sunuyor

Görüntüleme teknolojileri lideri Canon, üçüncü nesil imageRUNNER ADVANCE platformunun yeni yazılımı olan 3.8 sürümünü kullanıcıların deneyimine sundu. Canon’un Çok İşlevli Yazıcılar (MFP) serisinden ilham alarak geliştirdiği yeni nesil platformun 3’üncü sürümü, ödüllü imageRUNNER ADVANCE serisindeki her ürüne uyumlu bir güncelleme sunuyor.

Canon, bir süre önce yayınladığı ödüllü imageRUNNER ADVANCE serisinin 3’üncü sürümü ile işletmelerin, güvenlik açıkları nedeniyle yaşayabilecekleri olumsuzlukların önüne geçiyor. Cihaz portföyünün tamamını kapsayan kişiselleştirme ve bağlantı işlevleri, iş gücünü verimli ölçüde artırıyor. Ofis teknolojilerine getirdiği yenilikçi çözümleri ile dikkat çeken Canon, Çok İşlevli Yazıcılar (MFP) serisi sayesinde müşterilerinin dijital ortamlarını güçlendirmeyi ve benzersiz bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı hedefliyor.

Kullanıcı güvenliği ön planda!

Canon’un sınıfının en iyi güvenlik çözümlerini sunma geçmişini temel alan bu yeni nesil cihazlar, otomatik veri şifrelemesi yapan FIPS140-2 doğrulamalı Sabit Disk Sürücüsü (Hard Disk Drive– HDD) ve başlatma sırasındaki sistem doğrulaması özellikleri ile ön plana çıkıyor. Kullanıcılar, Güven Temel’ine (ROT) dayalı programları güvenli bir şekilde açabiliyor ve bu özellik korsanların, kuruluşların değerli bilgilerini sakladıkları MFP’lerin güvenlik mekanizmalarına sızmalarını engelliyor.

Gerçek zamanlı güvenlik bilgileri sunan Syslog işlevi, portföyün herhangi bir Güvenlik Bilgileri ve Etkinlik Yönetimi (SIEM) sunucusu ile entegrasyonunu güçlendiriyor. Basit Sertifika Kaydı Protokolü (Simple Certificate Enrolment Protocol- SCEP) ve Ağ Cihazı Kaydı Hizmeti (Network Device Enrolment Service- NDES) ile otomatik güvenlik sertifikası kaydı yapılabilmesi sonucu, sertifikalar bağımsız bir şekilde güncellenebiliyor.

Yönetin ve entegre edin

En iyi seviyede kullanıcı deneyimi yaşatmak amacıyla tasarlanan imageRUNNER ADVANCE cihazlar, yeni ana sayfa kullanıcı ara yüzü ile özelleştirilerek iş planlarını akıcı bir hale getiriyor. Ana Menü işlevlerinin Hızlı Menü ile birleştirilmesinin yanı sıra zaman tüneli özelliği eklenen bu yeni platform cihazlar, en sık tekrarlanan eylemleri kaydederek oluşturduğu kısa yol seçeneği ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

iOS kullanıcıları, iOS kamera uygulaması veya Canon Print Business (CPB) kamera özelliği ile QR kodu taratarak Direkt Bağlantı seçeneği üzerinden cihazlarla doğrudan bağlantı kurabiliyor. Ek olarak tarama sırasında, optik karakter tanıma (OCR) modu ile de 25 Avrupa dili doğru bir şekilde algılanıyor.

imageRUNNER ADVANCE üçüncü nesil, 3’üncü sürüm portföyü kapsamındaki cihazlar şöyle: