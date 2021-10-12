Çilek Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır?

Çilek meyveler arasında kendisine has kokusu ile öne çıkar. Çilek kullanım alanı çok geniş olan bir meyvedir. Çilek yetiştiriciliği dikkat ve özen isteyen bir uğraştır. Kendisi küçük, tadı nefis olan çileklerin yetiştiriciliği ise uğraş ister.

Çilek Yetiştiriciliği İçin Hangi Koşullar Önemlidir?

Çilek yetiştiriciliği için ekilen yer ve mevsim çok önemlidir. Bazı bölgelerden iyi verim alınmayabilir. Yanlış ekim zamanı çilekten alınan verim oranını düşürecektir. Toprak seçimi de çilek yetiştiriciliği için bir hayli dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Kumlu topraklarda yetiştirilen çileklerden verim alma oranı daha yüksek olacaktır. Toprağın pH aralığı ise 7.0 ile 7.5 olmalıdır.

Evde Çilek Yetiştiriciliği Püf Noktaları

Evinde çilek yetiştirmek isteyenler için önemli noktalar saksı seçimi ve kullanılacak toprak türüdür. Organik içerikli topraklar tercih edilmelidir. Toprak mineraller açısından zengin olmalıdır. Saksı seçimi de evde çilek yetiştiriciliği için önem arz eder. Çilek ekildikten sonra yayılan bir bitki olduğu için uzun saksılar da yetiştirilmesi gereklidir. Çilek yetiştiriciliği için ihtiyaç duyduğunuz bütün malzemeleri https://www.hortiturkey.com/bitki-yetistiriciligi/cilek-yetistiriciligi internet adresinden satın alabilirsiniz.