Çocuklar 23 Nisan’ı kendi eserleriyle Dergilik’te kutluyor

Türkiye’nin dijital yayıncılık platformu Dergilik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir dergi ile kutluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yılında yayımlanacak 23 Nisan Özel dergisinde her çocuk resimlerini ve yazılarını tüm Türkiye ile paylaşabilecek.

Türkiye’nin en çok okunan dijital yayın platformu Dergilik, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100’üncü yıldönümünde kutlanacak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için, içeriğini çocukların hazırlayacağı 23 Nisan Özel dergisini okurlarla buluşturuyor. Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu önemli gün, Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuğun resim, şiir ve kompozisyonlarıyla unutulmaz bir anıya dönüşecek. 23 Nisan Özel dergisi Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak okunabilecek.

Her yıl Turkcell çalışanlarının çocuklarıyla hazırlanan 23 Nisan dergisi bu yıl Türkiye’nin tüm çocuklarının katılımıyla özel bir anlam kazanacak. Miniklerin yaratıcı yanlarını ve sınırsız hayal dünyalarını ortaya çıkarmayı amaçlayan bu proje ile 23 Nisan’a dair resimler, şiirler ve kompozisyonlar Dergilik kullanıcılarına sunulacak. Ülkenin her bölgesinden çocuğun katkı sağlayacağı bu dergi ile bugüne kadar benzeri yapılmamış bir dergiye imza atılmış olacak.

Yaşamın ve eğitimin evde devam ettiği bugünlerde, çocuklarına unutulmaz bir hediye vermek isteyen ebeveynler, bu proje sayesinde çocuklarının yeteneklerini değerlendirebilecek ve yıllarca saklayabilecekleri bu dergiyle özel bir anıya sahip olacak.

Son başvuru 16 Nisan

Tüm operatör kullanıcıları, çocukları adına 16 Nisan’a kadar dergilik23nisan.com web sitesinden başvuru yapabilecek. 23 Nisan’da yayına alınacak olan dergi, Dergilik uygulaması üzerinden ücretsiz olarak indirilebilecek.