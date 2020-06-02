COVID-19 döneminde Keepnet ücretsiz eğitimler sunuyor

COVID-19 döneminde Keepnet Labs ücretsiz eğitimlerle ülkemizin siber güvenlik ekosistemine desteğini sürdürüyor.

Büyük bir çoğunluğun evden çalışma kültürüne geçiş yaptığı bu karantina günlerinde, kurumsal güvenlik çözümlerinden uzakta kalmamız, siber saldırılar için kurumları ve çalışanları daha açık bir hedef haline getiriyor. Bu bilgiler ışığında Keepnet Labs, koronavirüs krizinde evden çalışan bireyler için evden çalışmayı güvenli hale getirmek için ücretsiz eğitimler yayımladı.

Normalleşme sürecinin de önemli bir parçası olarak görülen evden çalışma kültürünü, kurumların mümkün olan en az sorunla aşmasını sağlamak için daha fazla mesai yapan Keepnet Labs’ın eğitimleri Hollywood senaristleri tarafından yazıldı. Animasyon videolardan oluşan eğitim serisi için oluşturulan “Netflix” benzeri portal ise herkese açık olarak kullanıma sunuldu.

Bu eğitimleri almak için yapmanız gereken tek şey ise URL’yi tarayıcınızda açmanız. Kullanıcılar için kayıt zorunluluğu ya da bilginin istenmediği eğitimleri ücretsiz olarak izleyebilir ve hatta siber güvenlikte son derece önemli bir yer tutan farkındalığın artması adına çalışanlarınıza, yakınlarınıza ve/veya iş arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

Yerlilik Sertifikasına sahip

Uluslararası alanda faaliyetlerine devam etmenin yanı sıra %100 Yerlilik Sertifikasını alan ve yüksek mühendislik gerektiren AR-GE çalışmalarını Türkiye’de devam ettiren Keepnet Labs Eğitimlerin tamamına Keepnet Labs anasayfasından ulaşabilirsiniz.

Dünya siber güvenlik pazarının merkezinde yer alabilmek amacıyla Londra’da ticari faaliyetlerine başlayan Keepnet Labs, Yerlilik Sertifikası ile ülkemizdeki Araştırma ve Geliştirme projelerini desteklemeye ve mevcut projelerini genişletmeye devam ediyor. Şirket çalışmalarını, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde Van Teknokent üzerinden sürdürüyor. Keepnet Labs Türkiye Ülke Müdürü Erdinç Balcı, şirketin çalışmalarını dünyanın dört bir yanında olduğu gibi Türkiye’nin de dört bir yanında geliştirerek sürdürdüklerini belirterek, pandemi sürecinde bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve artan saldırılara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla özel olarak hazırladıkları eğitimleri ekosistemin güçlenmesi için herkese açtıklarını ifade etti.

Ülkemizi siber güvenlik endüstrisinde bilinir kılmak, benzer girişimlerin ve firmaların artmasını sağlamak için ekosisteme destek vererek çalışmalarına hız kesmeden devam eden Keepnet Labs, uluslararası alanda büyümeye ve siber güvenlik alanında ülkemizi temsil etmeye devam ediyor.