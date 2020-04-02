COVID-19 perakende tüketicilerini online ticarete taşıdı

Türkiye’de corona virüs (Covid-19) vakasının ilk kez ortaya çıkmasının ardından evlerinden çıkamayan milyonlarca tüketici online alışverişe yüklendi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan pandemi ilanından sonra insanlar evden çıkmamak için büyük bir hassasiyet gösteriyor. Tüketicilerin bu izolasyon döneminde sürekli evde olmaları onların tüketim alışkanlıklarına da yansıyor ve çok sayıda kişi e-ticaret platformları ve online marketleri kullanıyor.

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow tarafından yapılan “Covid-19’un Sektörel Bazlı Online Alışverişe Etkisi”ni ölçen araştırmada, şirketlerin dijital pazarlama faaliyetlerinde halen gördüğü ilgi ve dönüşüm oranı itibariyle kullanımı en yüksek araç olan e-mail marketing’le kullanıcının içerikteki linklere tıklama oranlarındaki ve dönüşüm oranlarındaki artış analiz edildi.

Araştırma, perakende sektöründeki başta gıda olmak üzere sağlık, spor ve elektronik şirketlerin bu dönemde e-mail marketing yapma oranının ciddi şekilde arttığını gösteriyor. Kullanıcıların içerikteki linklere tıklanma oranları ve dönüşüm oranlarının da artış gösterdiği araştırma, birçok e-ticaret sitesindeki satışlarda büyük bir hareketliliğin olduğunu ortaya koyuyor.

Mail gönderimi: Gıda perakendede %85, sağlık sektöründe %78, spor perakendede %60, tekstil perakendede %65 ve elektronik perakendede %50 artış gösteriyor.

Tıklama Oranı: Gıda perakendede %70, sağlık sektöründe %80, spor perakendede %40, tekstil perakendede %50 ve elektronik perakendede %30 artış gösteriyor.

Dönüşüm Oranı: Gıda perakendede %60, sağlık sektöründe %50, spor perakendede %30, tekstil perakendede %20 ve elektronik perakendede %10 artış gösteriyor.

Sağlanabilirlik konusunda markalar sıkı bir iletişim içinde olmalı

Entegre Dijital Pazarlama Platformu Setrow’un Genel Müdür ve Yönetici Ortağı Turgut Taneli “Mevcut Setrow müşterilerimiz, devam eden corona virüs salgını ile birlikte, online erişimin, tüketicilerini ve onların genel ihtiyaç analizlerini yapmanın önemini daha da çok kavrayarak, önerileri tekilleştirme konusunda ciddi mesafe kaydetmeye başladılar. Özellikle entegre olduğumuz yapılarda ürün ve modüllerimizin özellikleri, ürünlerin stok, fiyat ve fiyat değişimlerini, yeni eklenen ürünleri, kritik bir seviyeye düşen stok bilgilerini veya stoğu sona eren ama yenilenen ürünleri okuyabiliyor. Markalarımız bu özellikler sayesinde ayrıca ihtiyacın durumunu anlayıp ürün tipi-müşteri analizleri yaparak doğru zamanlama ile ‘ ihtiyaç’ konumunda olan ürünlerle ilgili kampanya ve bilgilendirme yapma oranlarını arttırdılar. Bu iletişim hem e-mail, hem SMS hem de push ürünlerimiz eşliğinde ilerliyor.”

Markalar tüketicinin kaliteli zaman geçirmesine yardımcı olmalı

“Corona salgını ile birlikte her ne kadar izole yaşam öne çıkmış olsa da ki biz de destekliyor ve uyguluyoruz, tüketicilerin ihtiyaçları döneme göre şekillendi öncelikle. Öte yandan istekler de devam ediyor. Sadece ihtiyaç değil aynı zamanda çeşitli dikey sektörlerde özellikle evde vakit geçirme konusunda ürün veya hizmet sağlayan kurumların çok efektif olmasını bekliyoruz. Markalar ürün şekillendirmelerini ve önerilerini, evde olan tüketicinin daha kaliteli zaman geçirmesine yardımcı olacak ürün ve hizmetleri sunma konusunda ısrarcı olmalı. Bu sadece ticaret açısından değil alınan tedbirleri de sosyal olarak destekleyecek bir yaklaşım.”