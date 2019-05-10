Dell Technologies Bulut Altyapı Çözümler Seti Olan Dell Technologies Cloud’u Tanıttı

Dell EMC ve VMware tarafından desteklenen yeni bulut çözümleri; genel bulut, özel bulut ve uçta hibrit bulut operasyonlarının tutarlı olmasını sağlıyor.

Dell Technologies, hibrit bulut ortamlarını dağıtmayı ve yönetmeyi kolaylaştıran yeni bulut altyapı çözümler seti olan Dell Technologies Cloud’u tanıttı. VMware ve Dell EMC altyapısının gücünü bir araya getiren Dell Technologies Cloud, konumdan bağımsız olarak, genel ve özel bulutların yanı sıra uçtaki BT kaynakları için istikrarlı altyapı ve operasyonlar sağlayarak bulutun karmaşık yapısını ortadan kaldırıyor.

IDC’ye göre, şirketlerin yüzde 70’inden fazlası çoklu bulut ortamları kullanıyor ve birçok şirketin veri merkeziyle ilgili olarak karşı karşıya kaldığı en büyük zorluk, başarılı bir çoklu bulut stratejisi geliştirmek. Birden fazla bulutta çalışmak, organizasyonların çok sayıda yönetim konsolu ve farklı süreçler kullanmaya başlamalarına yol açıyor. Bu da yenilik sürecini sekteye uğratıyor ve karmaşayı artırıyor.

Kullanıcı dostu arayüzü

Hibrit bulut yaklaşımı, bulutların ötesine geçerek tanıdık bir yönetim arayüzü sunan ve genel anlamda deneyimi basitleştiren, ideal bir çözüm. Bulutu benimseyenlerin yüzde 83’ünün veri merkezinden buluta kadar tutarlı altyapı ve operasyonlar arayışında olduğunun belirlendiği VMware araştırmasıyla birlikte, Dell Technologies Cloud özellikle bu zorluğun üstesinden gelecek şekilde tasarlandı.

Her geçen gün biraz daha farklılaşan bulut atmosferinin birçok organizasyon için BT karmaşasına yol açtığına değinen Dell Technologies Ürün ve Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Jeff Clarke, “Müşterilerinin bu sorunu çözmelerine yardımcı olma konusunda Dell Technologies’den daha nitelikli ya da yetenekli bir üretici yok. Bulut, bir hedef değil, bir işletme modelidir. Dell EMC ile VMware’in ortak mühendislik çalışmaları ve Dell Technologies Cloud sayesinde, birleştirilmiş bir hibrit bulut deneyimi sunuyoruz. Böylece, bulutun nerede bulunduğu fark etmeksizin, tesis içi veri merkezlerinden genel bulutlara ve en son uca kadar her konumda tutarlı altyapı ve operasyonlar sunuyor. Bu sayede, müşterilerimizin çoklu bulut yolculukları üzerinde daha fazla kontrolü olması sağlanıyor.”

IDC Grup Başkan Yardımcısı, Genel Müdür, IDC Araştırma Görevlisi, Bulut ve Veri Merkezi Hizmetleri Sorumlusu Michelle Bailey, ise bulut ekosistemi için şunları söyledi: “Ortamlarının parçası olarak, veri merkezlerinde ve uçta sayıları artan özel bulutlardan, genel buluta kadar, birden fazla bulut yaklaşımı kullanan organizasyonların sayısı her geçen gün artıyor. Hedef BT’yi sadeleştirmek olsa da birçok bulut ortamında işlem yapmak zaman alıyor ve karmaşayı artırıyor. Tutarlı işlemler ve kurum içinde bir hibrit bulutun yanı sıra VMware ve Dell EMC ile genel buluta sahip bir altyapı sağlayarak birleştirilen Dell Technologies Cloud yaklaşımı, sorunsuz bir deneyim sunarak organizasyonların üzerindeki yükün büyük bölümünün hafifletilmesine yardımcı olabilir.”

Esnek BT ve yönetim seçenekleri yelpazesi

Dell Technologies Cloud portföyü yeni Dell Technologies Cloud Platformları ve yeni Hizmet Olarak Veri Merkezi teklifi VMware Cloud on Dell EMC’den oluşuyor. Bu, sıkı entegrasyon ve satın alma, dağıtma, hizmet ve finansman süreçlerini tek bir satıcı ile deneyimleyeceğiniz esnek bir BT ve yönetim seçenekleri yelpazesi sunuyor. Dell Technologies Cloud, kurum içinde, tüm bulut türleri genelinde tutarlı bulut altyapısıyla ve 4.200’den fazla VMware Cloud Provider Programı sağlayıcısıyla, hibrit bulutlarının operasyon merkezi olarak müşterilerine daha fazla kontrol olanağı sağlar.

Bu hibrit bulut yaklaşımı, bulut BT altyapısı pazarında en yüksek geliri elde eden Dell, Inc. Şirketinin ve IDC tarafından yapılan en son araştırmaya göre bulut sistem yönetimi yazılımı pazarında en yüksek geliri elde eden VMware’in sunduğu güçlü donanım, yazılım, hizmet ve kullanım seçeneklerinin entegrasyonu aracılığıyla sağlanıyor.

Dell Technologies Cloud; güvenlik, veri koruması ve yaşam döngüsü yönetimi gibi değer katan geniş bir hizmet yelpazesi ile bu temel teknolojiyi tamamlıyor. Danışmanlık, altyapı dağıtımı, yönetim, destek ve eğitim hizmetleriyle başarı elde edilmesine yardımcı olmanın yanı sıra, genel bulut benzeri BT altyapısı kullanım seçenekleri de sunuyor.