Denetim Şartı Getirilen Özel Entegratörlere Innovera’dan Çözüm Desteği

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Bilgi Sistemleri Denetimi kılavuzunu yayımlayarak e-Belge özel entegratörlerine denetim şartı getirdi. Şirketlere danışmanlık ve entegrasyon hizmetleri sunan Innovera, denetim süreci öncesinde verdiği hizmetlerle Özel Entegratörlere de destek oluyor. Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora, “Bu denetim öncesinde yapılması gerekenler tüm süreçlerle ilgili olarak Özel Entegratörlere hizmet vermeye hazırız” dedi.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yayımlanan e-Belge Özel Entegratörleri Bilgi Sistemleri Denetimi Kılavuzu’na göre, şirketlerin COBIT, ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 20000:2011 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi ve ISO 22301:2012 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi standartlarına göre denetimden geçmeleri gerekiyor. 31 Aralık 2020 tarihine kadar denetimlerini yaptırmayan Özel Entegratörler, izinlerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacak.

Türkiye’de GİB tarafından belirlenmiş koşulları karşılayarak kazandıkları yetki ile mükellef adına e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-Bilet gibi elektronik kayıtları oluşturabilen 86 aracı kurum bulunduğunu belirten Innovera Yönetici Ortağı Murat Tora, Özel Entegratörlere bu denetim süreci öncesinde ihtiyaç duydukları her konuda hizmet verebileceklerini söyledi.

“Şirketlerin yetkilerinin geri alınması söz konusu”

2007 yılından bu yana bilgi güvenliği ve iş sürekliliği alanında öncü Ar-Ge, entegrasyon ve danışmanlık şirketi olarak çalıştıklarını belirten Tora, müşterilerine ağ güvenliğinden e-posta güvenliğine, siber istihbarat yönetiminden veri güvenliğine kadar uçtan uca çözümler sağladıklarını dile getirdi. Bu kapsamda GİB’den özel entegrasyon izni alarak, şirketler için e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-SMM, e-MM, e-Bilet oluşturmaya yetkili aracı kurumlar olan ‘Özel Entegratörler’e de hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayan Tora, sözlerine şöyle devam etti: “Özel Entegratörlerin, Kasım ayında yayımlanan yeni kılavuz doğrultusunda bazı önemli denetimlerden geçmeleri gerekiyor. Bu denetimlerde başarısız olan şirketlerin yetkilerinin geri alınması söz konusu. Dolayısıyla firmalar için hayati önem taşıyan bu denetimlerde tam not alabilmelerine destek vermek üzere tüm çözümlerimiz ve sertifikalı kadrolarımızla onların yanında yer alacağız.”