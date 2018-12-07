Tüm operatör kullanıcıları tarafından Türkiye’nin en çok takip edilen dijital yayın platformu Dergilik okuyucuları Kasım ayında 16 milyondan fazla dergi ve gazete indirdi. 2018’in başından bu yana 70 milyon yayını okuyucularla buluşturan Dergilik’ten Kasım ayında okuyucular saniyede 6 yayın, dakikada ise 370 içerik indirerek önemli bir rekora imza attı.

Türkiye’de öncü bir adımla dijital yayıncılığı başlatan Dergilik, Kasım’da en çok okunan yerli-yabancı gazete ve dergileri kullanıcılarla buluşturdu. Okuma tutkunlarının en çok takip ettikleri dijital platform Dergilik’ten yayın indirme sayısı geçen ay bir rekora imza atarak 16 milyona ulaştı. Kasım’da 15 milyon 188 bin dergi okunurken, 994 bin adet de gazete indirildi. Yılbaşından bu yana Dergilik’ten toplam 70 milyon içerik okundu. Dergilik sayesinde birçok dergi tirajı da 100 bin barajını aşma başarısı gösterdi. Geçen ay dergi ve gazete indirme sayısı önceki aya göre yüzde 77 artış gösterdi. Kasım’da 600 bin kişi daha bu uygulamayla tanıştı. Kasım itibarıyla ilk 11 ayda Dergilik uygulaması 9 milyon kez indirilmiş oldu. Aktif kullanıcı sayısı ise 2 milyonu geçti.

Dergi ve gazeteyi kaldığın yerden keyifle oku

Ülkemizde yayıncılık sektörüne yeni bir soluk getiren Dergilik’ten erişilebilen yayın sayısı her geçen gün artıyor. Yerel ve ulusal pek çok yayını tek bir platform üzerinden sunan Dergilik’te dünyanın en popüler yabancı dergilerin yanı sıra sadece platforma özel hazırlanmış içerikleri de raflarına taşıyor. 1000’den fazla yabancı yayın, 1500’den fazla dergi ve 100 online olarak cep telefonu ve tabletlerden okunabilir hale geliyor. Tüm operatör müşterilerinin indirip keyifle kullanabileceği Dergilik’e dileyen aylık abone olabilirken, isteyenler dergileri tek tek de satın alabiliyor.

Türk insanına yepyeni bir okuma alışkanlığı kazandıran Dergilik’e sosyal medya hesaplarından da ulaşmak mümkün. Dergilik’le ilgili son gelişmeleri sosyal medya hesaplarını takibe alarak öğrenebilirsiniz.

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