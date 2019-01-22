Dokunmatik ekranlı ağ ürünü TP-Link Touch P5 yenilendi TP-Link’in dokunmatik ekranlı yönlendiricisi Touch P5 yenilendi. Güçlü özellikleri, şık görünümü ve dokunmatik ekranı sayesinde kolay kullanımı ile farklı bir ağ çözümü olan yönlendirici, şimdi değişebilen kullanım modlarına da sahip. Ürün hem yönlendirici hem menzil genişletici hem de erişim noktası olarak kullanılabiliyor.

TP-Link ilk dokunmatik ekranlı ağ ürünü olan Touch P5 yönlendiriciyi yeniledi. Ürünün yeni sürümünde üç farklı çalışma modu yer alıyor. Yeni Touch P5 hem yönlendirici (router) hem WiFi menzil genişletici (range extender) hem de erişim noktası (access point) olarak görev yapabiliyor. Böylece modern, çok sayıda cihazın ağa bağlandığı ve hem kablosuz hem kablolu bağlantı gereksinimi olan evler için tek bir cihazla çözüm sağlanmış oluyor.

Tüketiciler akıllı telefonlar sayesinde dokunmatik ekran kullanımına alıştı ve bu rahatlığı farklı cihazlarda da yaşama arzusundalar. TP-Link bu istekten yola çıkarak birkaç yıl önce dünyanın ilk dokunmatik ekranlı yönlendiricisi olan Touch P5’i satışa sunmuştu. Şimdi yenilenen ürün, hem dokunmatik hem de ‘hepsi bir arada’ bir ağ çözümü haline geldi.

Son derece şık bir tasarıma sahip olan Touch P5, dokunmatik ekranı sayesinde kullanımı kolaylaştırıyor. Bir bilgisayar ya da web tarayıcısı gerekmeden ürünün tüm ayarları dokunmatik ekran üzerinden basit tıklamalarla yapılabiliyor. Akıllı telefon kullanıcılarının son derece alışkın olduğu şekilde, birkaç parmak hareketiyle kurulup kullanılabilen ürün sayesinde kablosuz ağın yönetimi de çok kolay hale geliyor. Ağ ayarları, ebeveyn denetimleri, misafir ağı vb tüm ayarlar dokunmatik ekrandaki menüler yardımıyla basitçe yapılabiliyor.

Touch P5, kullanım kolaylığı ve şık tasarımının yanı sıra aynı zamanda güçlü teknik özelliklerle de donatılmış bir ürün. 802.11ac standardında ve çift bant desteği olan yönlendirici, 5GHz bandında 1300 Mbps, 2.4GHz bandında ise 600 Mbps olmak üzere toplamda 1900 Mbps kablosuz hızlara ulaşabiliyor. Bu sayede 4K içerikler, çevrimiçi oyunlar kesintisiz ve hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Cihazın üzerinde yer alan üç güçlü anten sayesinde WiFi sinyalleri geniş bir alana yayılabiliyor. Böylece evin her noktasında güçlü bir WiFi ağı oluşturuluyor. Ayrıca ‘hüzmeleme (Beamforming) teknolojisi’ ile mobil cihazların ev/ofisin içindeki hareketine bağlı olarak kapsama alanı esnek bir hale geliyor.

Farklı kullanım modlarına sahip olan üründe kullanıcılar gereksinimlerine göre kullanacakları modu seçebiliyorlar. İster yönlendirici, ister bir WiFi menzil genişletici ya da bir erişim noktası olarak Touch P5’i kullanmak mümkün oluyor. İstendiği zaman kullanım modunu değiştirmek de son derece basit.

Geleneksel ağ cihazlarından çok farklı ve şık tasarımı; kolay kullanım sağlayan dokunmatik ekranı ve hepsi bir arada özellikleriyle göz alıcı bir ağ ürünü olan Touch P5’in tavsiye edilen satış fiyatı ise KDV dahil 199,90 USD. Ürün Türkiye’de çeşitli teknoloji marketlerde ve online alışveriş sitelerinde bulunabiliyor.