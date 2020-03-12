Dünya güvenli ödeme listesinin ilk Türk şirketi yerli fintech Finartz

Türkiye’den ilk kez bir finansal teknoloji kuruluşu dünyada sadece 71 firmanın sahip olduğu küresel ‘güvenli ödeme’ sertifikasına sahip oldu. Türk fintech şirketi Finartz, artık dünyanın her yerine yazılım ihraç edip e-ticarette ödeme hizmetinin güvenli olmasını sağlayabilecek.

Türkiye’nin e-ticaret pazarının büyük bir bölümüne güvenli ödeme hizmeti sunan fintech şirketi Finartz, küresel bir başarıya imza attı. Finartz, e-ticarette ödeme işlemlerinin güvenliği konusunda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımıyla dünyada güvenli ödeme işlemlerinin geçerliliği konusunda tek otorite kuruluş olan EMVCo’dan sertifika alan ilk Türk şirket oldu. 31 ülkeden 71 şirketin onaylanarak sertifika aldığı 3DS Secure 2.0 alanında 3 farklı ürünle listede yerini alan Finartz, aynı zamanda dünyada bu alanda lisanslı 3 ürünü bulunan 71 şirketten de 2’cisi oldu. Finartz sadece Türkiye’de değil dünyanın her yerinde kullanıma sunacağı yazılımıyla finans sektöründe, finans teknolojileri alanında hizmet ihracatı yapan ilk firmalardan biri olacak.

Güvenlik yazılımını bir adım öteye taşıdı

2016 yılında finansal teknoloji alanında kolay ve güvenli ödeme sistemleri geliştirmek üzerine kurulan Finartz, bu alanda ödeme sistemleri altyapıları, entegrasyon hizmetleri, sadakat programları, mobil pos, dijital cüzdan ve sanal pos konusunda yazılımlar geliştiriyor. Geçtiğimiz 6 ayda geliştirdiği 3D Secure 2.0 yazılımının sahip olduğu EMVCo sertifikasyonuyla dünyada bir Türk şirketi olarak ilke imza atan Finartz’ın yeni dönem planı, Türkiye’yi finansal teknolojiler alanında hizmet ihraç eden bir konuma taşımak.

Türkiye finans alanında yazılım ihraç edecek

EMVCo, dünyada güvenli ödeme işlemlerinin birlikte çalışabilirliği ve uygunluğunu onaylayan global bir otorite. EMVCo sertifikasyonuna sahip ürünlerin en önemli avantajı, global geçerlilikleri sayesinde tüm dünyada kullanıma uygun olması. Türkiye’de birçok lider e-ticaret sitesi ve dijital cüzdana altyapı ve platform desteği sağlayan Finartz’ın kurucusu ve Genel Müdürü Cihan Demir, yüzde 100 Türk sermayesiyle kurulan bir şirketin EMVCo sertifikasyonuna sahip bir ürün geliştirmiş olmasının Türkiye’nin finansal teknolojiler ihraç eden bir konuma gelmesinin güçlü bir destekçisi olacağının altını çizdi.

Kimlik hırsızlığına en güçlü engel olacak

Geliştirdikleri 3D Secure 2.0’ın avantajlarını anlatan Cihan Demir, e-ticarette satıcının, alıcıya dair kimlik doğrulama sürecindeki ihtiyacını en hızlı, kullanıcı deneyimini ön planda tutarak ve güvenli şekilde karşılayan 3D Secure 2.0’ın sağladığı akıllı güvenli çözümlerin, e-ticarette alıcıyı da koruduğuna dikkat çekiyor. Demir, “Sahip olduğu akıllı doğrulama yöntemi sayesinde alıcının satın alma davranışlarına aykırı işlemleri yapay zeka ile kontrol eden 3D Secure 2.0, kimlik hırsızlığının önündeki en güçlü engellerden biri haline geliyor” dedi.