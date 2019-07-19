Dünyanın İlk Mobil Uygulama Fuarı İstanbul’da Yapılacak!

Dünyanın ilk mobil uygulama fuarı olan Mobilefest, mobil platformlarda kullanılan son teknolojileri yatırımcılarla, sektör profesyonelleriyle ve son kullanıcılarla buluşturmak amacıyla, 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, H.I.S., MMA (Mobile Marketing Association) ve Atölye Grup iş birliği ile gerçekleşecek.

Dijitalleşen dünyayla birlikte, mobil cihazlar neredeyse bedenimizin bir parçası haline gelmiş durumda… Mobil cihazların olmazsa olmazı mobil uygulamalar ise hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor. Günümüzde kullanıcılar mobil telefonlarını ortalama 6 dakikada bir kontrol ederken, sosyalleşmekten fatura ödemeye kadar birçok işlemi de mobil olarak gerçekleştiriyor. Bu sebeple birçok işletme de varlığını mobil platformlara taşıyor. Mobil uygulamalar ise kullanıcıları ve işletmeleri bir araya getirerek, işletmeler ile iletişim halinde olunmasını kolaylaştırıyor.

Dünyada bir ilke imza atılıyor

Dünyanın ilk mobil uygulama fuarı olarak düzenlenecek olan Mobilefest, mobil platformlarda kullanılan son teknolojileri yatırımcılarla, sektör profesyonelleriyle ve son kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor. Festival, 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde H.I.S., MMA (Mobile Marketing Association) ve Atölye Grup iş birliği ile gerçekleşecek. Bu etkinlikte markalar için müşteri iç görüsü elde etme fırsatı sunan Mobilefest, aynı zamanda da markalara, binlerce kullanıcıyla etkileşim fırsatı sağlamayı amaçlıyor. Yeni markalar ve start-up’lar için uygulamalarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunacak olan bu festivalde, markalar da nihai tüketiciler ile buluşma imkanı bulmuş olacaklar.

Fuarı başka ülkelere de taşımak hedefleniyor

Fuar öncesinde düzenlenen lansman toplantısında konuşan H.I.S. Türkiye Pazarlama Müdürü Çağdaş Polat, “Dünyanın ilk robot otelini açma vizyonunu göstermiş H.I.S., Mobilefest mobil uygulama fuarının ilkini İstanbul’da yaparak sonrasında Londra, Dubai, Tokyo gibi ülkelere de taşıyıp, teknoloji vizyonunu yerine getirme amacındadır” dedi.

MMA Türkiye Eş Başkanı Erdem Tolon ise mobil ekosistemi bir araya getirerek, geleceğe bakmanın ve geleceği beraber şekillendirmenin MMA’in öncelikli misyonu olduğunu belirterek, dünyanın ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest’in ana partneri olmaktan çok mutlu olduklarını, onuncusunu da birlikte yapmanın kısmet olmasını istediklerini dile getirdi. MMA Türkiye Eş Başkanı Handem Çelenkler, “Günümüzün en ölçümlenebilir platformu mobil olduğundan ötürü firmaların yatırımlarını gün geçtikçe mobil pazarlamaya kaydırdığını görüyoruz. Bu sebeple Mobilefest’e mobilde var olan bütün markaları bekliyoruz” açıklamalarında bulundu. Atölye Grup Kurucu Ortağı Mehmet Ulusoy ise, “İçinde olmaktan çok keyif aldığımız ve Türkiye’ye değer katacağına inandığımız Mobilefest’i bu yıldan itibaren her yıl İstanbul’da yaparken, sonrasında dünyanın büyük teknoloji başkentlerinde yapmak ana vizyonumuzda yer alıyor” diyerek düşüncelerini ifade etti.

Mobilefest Event Direktörü Kenan Onak ve MMA Türkiye ve MENA Pazarlama Direktörü Soner Şeker, organizasyonla ilgili yaptıkları sunumda Mobilefest ile ilgili detaylara değindiler.

Mobilin yükselişi

Mobil uygulamalara ödenen meblağlar, son 4 yılda tam 2 kat büyüyerek 2018 yılında 75 milyar doları buldu. Bu ivmenin önümüzdeki süreçte de hızlanarak büyüyeceği öngörülüyor. 2019 yılı için açıklanan çeşitli raporlarda, uygulama mağazası harcamalarının 122 milyar doları aşarak, 1 yıl içerisinde 2 kat büyümesi bekleniyor. Dünya genelinde uygulama mağazası tüketici harcamalarının genel ekonomiye oranla 5 kat daha hızlı artacağı, 2020 yılı itibariyle daha da büyüyerek pazardaki hacmin tam 300 milyar dolar olacağı tahmin ediliyor. Giderek yayılan akıllı telefonlar sayesinde mobil internet kullanımının yaklaşık yüzde 65’i akıllı telefonlardan sağlanırken, ülkemizdeki kullanıcıların her biri günde ortalama 186 dakikasını mobil uygulamalarda geçiriyor. Mobil uygulama indirme konusunda da oldukça aktif olan Türkiye, uygulama indirmede dünyada 8’inci sırada yer alıyor.