Dünyanın Lider TV üreticilerinden TCL, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de

Akıllı televizyonlar; güçlenen teknik özellikleri, internete bağlanabilmeleri, mobil cihazlardaki gibi zengin uygulamaları ve işletim sistemlerinin marifetleri ile ev içi eğlence anlayışını bir üst noktaya taşıyorlar. Heyecan verici inovasyonları ve çarpıcı ürünleriyle Dünya’nın lider markalarından TCL de, Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak.

Dünyanın en büyük ikinci televizyon üreticisi, Bilkom ile Eylül’de Türkiye’de

Akıllı teknolojiler konusunda öncü bir şirket olan TCL, pazar araştırma şirketi Omdia’nın 2019 yılı verilerine göre, adet bakımından dünyanın en büyük 2. TV üreticisi konumunda yer alıyor. ABD’nin en hızlı büyüyen TV markası olan TCL, Mart ve Temmuz 2019 verilerine göre buradaki satış adetlerinde 1. sırayı aldı. Avrupa’da da büyümesini sürdüren marka, GfK verilerine göre Fransa’da 2019 yılının ilk üç çeyreğinde pazar payı bakımından 3. oldu.

İş birliği hakkında konuşan Bilkom Genel Müdürü Fikret Ballıkaya, “2 yılı aşkın süredir mobil ve giyilebilir aksesuar kategorilerinde ürünlerini Türkiye’deki tüketicilere sunduğumuz TCL, zengin TV ürün gamı ile her yıl dünyanın dört bir yanında milyonlarca tüketiciye ulaşıyor. ‘Türkiye’nin dijital yaşam koçu’ olarak, TCL TV’nin yüksek teknoloji sunan ürünlerini, erişilebilir fiyatlarla ve yerli üretim farkıyla Eylül ayında tüketicilerle buluşturacak olmanın heyecanı içerisindeyiz.” dedi.

TCL Industries Holdings ve TCL Electronics CEO’su Kevin Wang, “Bilkom ile yapmış olduğumuz işbirliği, tüketiciye daha yenilikçi değerler sunacaktır. TCL olarak globalde gerçekleştirdiğimiz başarılarından gurur duyuyor ve yapmış olduğumuz bu işbirliği ile önümüzdeki yıllarda Türkiye’de de başarılarımızı büyüteceğimize inanıyoruz.” dedi.

Bilkom güvencesiyle Türkiye’de satışa sunulacak olan TCL TV’ler, Android işletim sistemli olmasının yanı sıra AI-IN teknolojisi ile yapay zeka kullanarak ses ve görüntüyü en iyi hale getirerek TV izleme deneyimini en üst noktaya taşıyor. QLED görüntü teknolojisi sayesinde yüksek renk doğruluğuna ulaşırken, canlı renkler, dinamik kontrast ve geniş görüntü açılarıyla ev eğlencesinin merkezi olmayı hedefliyor.