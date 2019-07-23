Dünyanın Tüm Müziği Burada…

YouTube izlemek için geliştirilmiş olduğu için, bugüne kadar müzikseverlerin çeşitli müzik uygulamalarıyla YouTube arasında gidip gelmeleri gerekiyordu. Ancak artık bu durum değişiyor. Bugün, YouTube Music’i Türkiye’ye getirmenin heyecanını yaşıyoruz.

YouTube Music, müzik dinlemek için YouTube’un sihri üzerinde geliştirilen, müzik dünyasının tümünün kolayca keşfedilmesini hiç olmadığı kadar kişiselleştirilebilmesini sağlayan yeni bir müzik yayın akışı servisi. İster izleyin, ister dinleyin, ister keşfedin. Müziğin sizi harekete geçireceği her şeyi tek bir yerde bulabileceksiniz.

YouTube Music Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Hepsi burada: Orijinal albümler, single’lar, remikslerle birlikte canlı performanslar ve cover’lar gibi yalnızca YouTube’da bulabileceğiniz içerikler.

Binlerce çalma listesi: Ne yaptığınız veya nasıl hissettiğinize göre, binlerce seçenek arasından size en uygun olan çalma listesini seçin.

Hit videolar: Türkiye’den ve dünyadan hit videolar Hotlist sayfanızda. izlediğiniz videolara göre oluşan video önerileri Ana Sayfanızda.

Size özel öneriler: Ana Sayfanız, daha önce dinlediğiniz müzikler veya bulunduğunuz yere göre size yeni önerilerde bulunur.

Akıllı arama: Adını hatırlayamadığınız şarkıları bile YouTube Music’te kolayca bulursunuz. şarkı sözleriyle veya şarkıyı tarif ederek arama yapın.

internetiniz yok mu? Sorun değil. YouTube Music Premium’a abone olun, Wifi’a bağlandığınızda Çevrimdışı Karışık Listeniz otomatik kaydedilsin. Beğendiğiniz şarkıları kendiniz de indirebilirsiniz.

Müzikseverler yeni YouTube Music’in reklam destekli sürümünün keyfini ücretsiz olarak sürerken, bir yandan da ayda 13,99 TL’ye abonelikle size arka planda dinleme, indirme ve reklamsız dinleme imkanı sağlayan YouTube Music Premium’u kullanıma sunuyoruz. Kaydını 29 Temmuz’a kadar kadar yaptıran müzikseverler YouTube Music Premium’u üç ay süreyle ücretsiz olarak deneyebiliyor.

YouTube Premium da bugün kullanıma sunuluyor

Bugünden itibaren dilerseniz üyelerine YouTube Music Premium’un avantajlarının yanı sıra tüm YouTube üzerinde reklamsız, arka planda ve indirerek izleme imkanı sunan YouTube Premium’a geçiş yapabilirsiniz. YouTube Premium’un abonelik ücreti ayda 16,99 TL.Kaydını 29 Temmuz’a kadar kadar yaptıranlar YouTube Premium’u üç ay süreyle ücretsiz olarak deneyebiliyor.

YouTube Music’i hemen yüklemek için:

Play Store https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.youtube.music&hl=

App Store

https://itunes.apple.com/tr/app/youtube-music/id1017492454?mt=8