E-ticaret dönüşümü RFID ile hızlanıyor

Perakende sektörünün son dönemde en çok konuşulan teknolojilerden biri olan RFID, envanter doğruluğunu artırarak, e-ticaret ve çok kanallı mağazacılık uygulamalarına geçişi hızlandırıyor.

Son yıllarda tüketicilerin alışkanlıklarının değişmesi ve teknolojideki çeşitli ilerlemeler nedeniyle perakende sektöründe büyük bir dijital dönüşüm yaşanıyor. Bu dönüşümün en önemli itici güçlerinden biri de tüm sektörlerde olduğu gibi perakende sektöründe de birçok alanda büyük faydalar sağlayan RFID teknolojisi. Bu teknoloji, operasyonel verimliliğin yanı sıra envanter doğruluğunun da artmasını sağlıyor. E-ticaret uygulamalarındaki performansı ile müşteri taleplerini karşılama oranı ve hızını artırarak müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarıyor.

RFID’nin günümüzde hızlı ve hatasız olmayı hedefleyen perakende şirketleri için çok önemli bir çözüm olduğunun altını çizen Sensormatic CEO’su İsmail Uzelli, “Perakende alanında son dönemin devrim diyebileceğimiz en önemli teknolojilerden biri RFID. Bu teknolojiyi kullanan şirketler ürünlerini üretim aşamasından mağazada müşteriye satana kadar anlık olarak takip edebiliyor. RFID ile etiketlenen her bir ürünün kendine ait eşsiz bir elektronik kodu oluyor. Ürünlere bir nevi kimlik kazandırıyoruz ve dijitalleştiriyoruz. Ürünler artık aktif olarak buradayız diyor ve bu şekilde stok doğruluğu yüzde 99’un üzerine çıkıyor” diyor.

Yükselen envanter doğruluğu sayesinde internet satış performansı da artıyor

Perakende sektöründe kullanılan barkod tabanlı uygulamalar insan hatasına çok açık ve en iyi yönetilen operasyonlarda dahi istenilen stok doğruluğuna ulaşmak pek mümkün olmuyor; doğruluk oranı % 80-85’in üzerine çıkmıyor. RFID teknolojisinin kullanımı ile stok doğruluğunun % 99’un üzerine çıktığını belirten Uzelli, “Örneğin üreticiden alınan bir kolinin üstünde 100 yazarken içinde 95 adet ürün bulunabiliyor. Onlarca kutuyu açıp tek tek ürün barkodlarını okutmanız pek mümkün değil. Ancak kolinin içinde RFID ile etiketlenmiş ürünler varsa, yüzlerce ürün içeren bir koliyi saniyeler içinde okutmak mümkün. Böylece ürünler henüz depoya girme aşamasında stoklara sıfır hata ile işleniyor. Ayrıca kolinin içindeki ürünleri birebir görmeye gerek kalmadan hızlı bir şekilde beden, renk ve adet gibi bilgilerle stoklara işliyorsunuz. Bu şekilde mağazalara sevk edilen ürünlerin de doğru olduğundan emin oluyorsunuz. Barkodla günler süren stok sayımları da en az 10 kat daha hızlanarak, birkaç saat içerisinde yapabiliyor. Bu sayede sayımları sık aralıklarla yaparak, envanter doğruluğunun en üst seviyede olması sağlanıyor” diyor.

Perakende sektöründe birçok şirket, mağazalarındaki stok doğruluğundan emin olamadığı için fiziksel ve çevrimiçi mağazaları için ayrı stok tutuyor. RFID teknolojisi bu sorunları ortadan kaldırıyor ve şirketlerin tüm stoğu bir bütün olarak yönetebilmelerine olanak tanıyor. Böylece tüm mağaza stokları e-ticarete rahatlıkla açılabilir hale geliyor. Yüksek envanter doğruluğu sayesinde e-ticarette yaşanan sipariş iptallerinin ve gereksiz stok hacimlerinin önüne geçilmiş oluyor. Daha az ürünle, daha fazla satış cirosu yakalanabiliyor.

Sipariş karşılama oranları hızla yükseliyor, verimlilik ve müşteri memnuniyeti artıyor

Müşterilerin internet üzerinden sipariş ettikleri ürünler mağazalarda yada depolarda RFID ile hızla ve kolayca bulunabiliyor. Personel, yüksek envanter doğruluğu sayesinde, sipariş edilen ürünlerin bulunurluğundan emin olabiliyor. İhtiyaç halinde RFID el terminallerinin ürün arama özelliğini kullanarak, hızlıca ürünlerin yerini tespit edebiliyor. Sipariş edilen ürünlerin ideal sürelerde sevk edilmesi sayesinde e-ticaret sipariş karşılama hızı artıyor. Bu da beraberinde hem satışı hem de müşteri memnuniyeti artırıyor.

İsmail Uzelli “Başarılı olmak, verimliliği artırmak, gelirleri yükseltmek, rekabette öne çıkmak ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak şirketlerin en önemli öncelikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle RFID teknolojisine dayalı çözümleri kullanarak e-ticarette de başarılı olan şirketlerin sayısı önümüzdeki dönemde hızla artacaktır” diyor.