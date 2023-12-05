E-ticarette bir ilk: Harley-Davidson motoru satıldı N11’de satıldı

Online alışveriş platformu n11, sektöründe ilgi çekici bir ilke daha imza attı. Bu yıl Kasım kampanyası kapsamında e-ticarette ilk kez satışa sunulan efsane Harley-Davidson’ın Nightster modeli, 804 bin TL’den 699 bin TL’ye düşen avantajlı fiyatıyla n11’den satıldı.

n11, daha önce de e-ticarette ilk otomobil satışını yaparak da dikkat çekmişti. 11.11 avantajlı alışveriş dönemini e-ticaret sektörüne kazandıran n11, kullanıcılarının alışveriş deneyimlerinin her anından keyif alacağı bir platform için çalışıyor.