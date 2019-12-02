Efsane Cuma Araştırması Açıklandı

Yeni nesil araştırma ve teknoloji şirketi REM People, Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak anılan (Black Friday) alışveriş gününe özel bir araştırma hazırladı. En büyük 50 perakendecinin indirim kataloglarına göre ‘Efsane Cuma’ perakende dünyasında süpermarketler ve gıdaya uğramadı.

Online mağazalarda en çok teknoloji ve dayanıklı tüketim ürünlerinde, süpermarketlerde ise kağıt ve kozmetikte indirim yapıldı.

En çok indirime giren ürünlerin yüzde 47’si kağıt, kozmetik ana kategorilerinden gelirken, yüzde 12 gıda, şekerleme ve yüzde 11’i de deterjan, temizlik kategorilerinde gerçekleşti.

Perakende analitiği alanında çalışan yeni nesil araştırma ve perakende teknolojileri şirketi REM People, Türkiye’de ‘Efsane Cuma’ olarak anılan ‘Black Friday’e özel bir analiz hazırladı. Türkiye’nin en büyük 50 perakendecisinin indirim kataloglarına göre ‘Efsane Cuma’ en çok online mağazalarda yaşanırken süpermarketlere ve gıdaya uğramadı. Online mağazalarda teknoloji ve dayanıklı tüketim ürünlerinde indirim yapılırken süpermarketlerde kozmetik ve kağıt ürünlerinin fiyatı düştü. REM People Yönetim Kurulu Üyesi Emre Haraççıoğlu, analizin, normal dönemdeki indirim katalogları ile ‘Efsane Cuma’yı da içine alan katalogları kıyaslayarak hazırlandığını belirtti. Analizin ilgi çekici sonuçları ise şöyle oldu:

Türkiye’de adı Efsane Cuma

Dünyada ‘Black Friday’ olarak anılan günün Türkiye’deki adı ‘Efsane Cuma’ oldu. Perakendecilerden bazıları ‘Efsane Cuma’, ‘Efsane Günler’ ve ‘Süper Cuma’ sloganlarını da kullandı.

En çok indirim e-ticarette

En büyük indirimler e-ticaret platformlarında ve başta tekstil ve teknoloji ürünlerinde yapıldı. İndirim oranları yüzde 50’li oranları geçti.

Market ve gıdada indirim yok

Süpermarketlerin kataloglarında yer alan ürünlerde yüzde 50 ve üzeri indirimi olan ürünlerin oranı normal dönem kataloglarında yüzde 1,9 iken ‘Efsane Cuma’ kataloglarında yüzde 1,8 oldu. Yani Türkiye’deki süpermarketlere ve gıda, hızlı tüketim ürünlerine ‘Efsane Cuma’ uğramadı.

50 perakendeciden 4’ü ‘Efsane Cuma’ dedi

Türkiye’deki en büyük 50 perakendecinin sadece 4’ü indirim kataloglarının kapak iletişimlerinde ‘Efsane Cuma’ya atıfta bulundu. İndirim marketleri hızlı tüketim ürünleri için hazırladığı kataloglarında ‘Efsane Cuma’ya yer vermedi.

Kozmetikte büyük indirim

Perakendecilerin indirim kataloglarında yüzde 30 ve üzeri oranda indirime giren ürünlerin yüzde 47’si kağıt, kozmetik ana kategorilerinden gelirken, yüzde 12’si gıda, şekerleme ana kategorisinde ve yüzde 11’i de deterjan, temizlik kategorilerinde gerçekleşti.

Duş, banyo ve kağıt ürünleri

Yüzde 30 ve üzerinde indirim sağlanan ürünler için alt kategorilere inildiğinde indirime giren ürünlerin yüzde 9’u duş, banyo ürünleri, yüzde 8’i kağıt kategorisi ürünleri, yüzde 7’si makyaj malzemeleri kategorisi ve yüzde 5’i de parfüm, deodorant kategorisi ürünlerinden oluştu.

En çok indirim kimde?

İndirim kataloglarında yüzde 30 ve üzeri oranda indirime giren ürünlerin yüzde 10’u P&G markalarına ait ürünlerden oluşurken P&G’yi, yüzde 7 ile Nivea Beiersdorf, yüzde 6 ile Unilever ve Evyap, yüzde 5 ile de Eczacıbaşı markalarına ait ürünler takip etti.