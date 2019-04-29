Elektronik Sertifika Sayısı 4 Milyona Yaklaştı!

BTK tarafından açıklanan 2018 son çeyrek verilerine göre, toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı bir önceki çeyreğe göre yüzde 5,2 arttı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 2018 yılının son çeyreğine ilişkin Pazar Verileri Raporu’nu açıkladı. Açıklamada e-imza sertifika sayısının 3 milyon 262 bin 833’e yükseldiği; mobil imza sertifika sayısının 554 bin 486’ya ulaştığı ve toplamda 3 milyon 817 bin 319 sertifika oluşturulduğu bilgisi yer alıyor. BTK’na göre 2018 yılının üçüncü çeyreğine oranla e-imza sertifika sayısında yüzde 5,5 artış, mobil imza sertifika sayısında ise yüzde 3,5 yükseliş gerçekleşti.

Mobil imza yüzde 3,5 arttı

2018 yılının üçüncü çeyreğinde 3 milyon 92 bin 381 olan e-imza sertifika sayısı, 2018’in son çeyreğinde yüzde 5,5 artarak 3 milyon 262 bin 833’e ulaştı. 2018’in üçüncü çeyreğinde 535 bin 740 olan mobil imza sertifika sayısı ise yüzde 3,5 artarak sayısı 554 bin 486’ya ulaştı. Toplamda üretilen elektronik sertifika sayısı ise çeyrek dönemde yüzde 5,2 artmış oldu.

3,3 milyon e-imza, 554 bin mobil imza

Aralık 2018 sonu itibarıyla 3,8 milyon elektronik sertifika oluşturulduğunu ifade eden E-GÜVEN Genel Müdürü Can Orhun, şu değerlendirmede bulundu: “E-imza; kimlik doğrulama, bankacılık, e-devlet, ihracat, eğitim, sağlık gibi birçok alanda ve farklı işlemlerde kullanılıyor. Şirketlere ve bireylere zaman, iş gücü ve maliyet avantajı sunuyor. Doğası gereği kâğıt tüketimini azaltıp, kâğıt, kartuş, yazıcı, kalem gibi araçları ortadan kaldırıyor. Kâğıda dayalı postalama, fiziksel depolama ve enerji maliyetlerinde büyük tasarruf sağlıyor. E-GÜVEN olarak fayda odaklı çözümlerimizle hız, güvenlik ve konfor sunmaya, e-dönüşüm alanındaki farkındalığı artırmaya devam edeceğiz.”