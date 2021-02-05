En Ucuz Uçak Bileti Fırsatlarını Kaçırma!

Ucuz uçak bileti bulmak, seyahat etmeyi sevenlerin kendilerini en şanslı hissettiği durumlardan biridir. Dünyanın en güzide yerlerini keşfetmek, tarihi ve kültürel bir yolculuğa çıkmak herkesin hakkı. Seyahat tutkunlarını mutlu eden en ucuz uçak bileti fırsatları Pegasus’ta! Uçak bileti fiyatlarının yüksek olması, kimi zaman özgürce seyahat etmenin önüne geçse de, ekonomik uçak biletleri imdadınıza yetişiyor. Sıklıkla gerek yurt içi gerekse yurt dışı seyahatine çıkanlar için ucuz uçak bileti büyük bir fırsat. Ekonomik fiyatlara uçak yolculuğu yapmak istiyorsanız, ucuz uçak bileti fırsatlarını kaçırmayın!

Her Bütçeye Uygun Uçuş Paketleri



Her zaman ucuza uçak bileti almak mümkün olmasa da, Pegasus’un her bütçeye uygun uçuş paketleri var. Misafirlerin ihtiyaçlarına ve uçuş alışkanlıklarına göre düzenlenen bu uçuş paketleri farklı fiyat seçenekleriyle sizi bekliyor. Pegasus uçuş paketleri; Eko Paket, Süper Eko Paket, Avantaj Paket ve Business Flex Paket olmak üzere dört paketten oluşur. En uygun fiyatla seyahat etmek isteyenlerin seçimi Eko Paket’tir. Üstelik yurt içinde 15 kg, Kıbrıs ve yurt dışında ise 20 kg bagaj hakkınız olur. Bunun yanı sıra, Eko Paket’i ihtiyaçlarınız doğrultusunda ek hizmetlerle dilediğiniz gibi şekillendirmeniz mümkün. Eko Paket, ekonomik uçuş yapmak isteyenlerin tercihi! Süper Eko Paket ise hafif ve özgür bir seyahat planlayanların seçimi. “Tek bir kabin bagajı bana yeter” diyorsanız, daha fazla ödeme yapmanıza gerek yok; Eko paket tam sizlik! Yeni Süper Eko Paket’te 1 adet kabin bagajıyla hafif bir uçuş sizi bekliyor. Avantaj Paket ise, Pegasus’un en çok tercih edilen ek hizmetlerini indirimli sunmanın yanı sıra uygun fiyatlıdır. Ekstra diz mesafesi hariç koltuk seçme, 20 kg bagaj hakkı, sandviç ve Fly&Watch uçak içi eğlence hizmetlerinin tamamına avantajlı olarak sahip olabilirsiniz. Business Flex Paket ise ekstra konfor ve esneklik isteyenlerin tercihi. Bu uçuş paketinde; Cezasız bilet değiştirme ve iptal hakkı, yurt içi uçuşlarda 15 kg, yurt dışı uçuşlarda 20 kg bagaj hakkı ve koltuk seçme (ekstra diz mesafesi dahil) ve Fly&Watch uçak içi eğlence ayrıcalıklarının tümüne avantajlı olarak sahip olursun. *Business Flex paketin Pegasus Çağrı Merkezi veya Acenteler aracılığıyla yapılan Bilet iptal işlemlerinde bu işlem için Hizmet Bedeli iadesi yapılmaz.

NOT: Pandemi sebebiyle tüm uçuş paketleri için yalnızca 1 adet ve boyutları en fazla 55x40x20 cm ebatlarında olan kabin bagajı uçak içine kabul edilmektedir.

Pegasus Flex ile İstediğin Zaman İstediğin Yere Uç!



Pegasus Flex ile özgürce uçmanın keyfini çıkarın! Yurt içi ya da yurt dışı fark etmeksizin, bilet seçimlerinde artık daha özgürsünüz. Bilet satın alma işlemi sırasında, biletinize ekleyebildiğiniz Pegasus Flex, satın aldığınız bilete esneklik kazandırır ve dilediğiniz zaman biletinizi değiştirme hakkına sahip olursunuz. Böylece, biletinizi ceza ödemeden istediğiniz tarihe ve istediğiniz parkura değiştirebilirsiniz. Pegasus Flex’i; Pegasus’un internet sitesinden, acentelerinden ya da çağrı merkezi üzerinden biletinizi satın alırken ekleyebilirsiniz. Pegasus Flex’in kişi başı tek yön bilet için ücreti iç hatlarda 12,99 TL, dış hatlarda ise 9,99 Euro’dan başlayan fiyatlarla sunulmaktadır.

Pegasus Flex Satın Alacak Misafirlerin Bilmesi Gerekenler;



– Flex satın alınan uçuşta değişiklik yaparken, Flex’i kullanabilmek ve ceza ücreti ödememek için değişikliği en az 2 saat önceden yapmak gerekir.

– Pegasus Flex, uçuşa 6 saat kalana kadar satın alınabilir.

– Check-in işlemi yapılsa bile Flex ile değişiklik yapmak mümkün.

– Pegasus Flex sadece değişiklik için kullanılır, iadeyi kapsamaz.

– Pegasus Flex sadece uçuş değişikliklerinde kullanılır, isim değişikliğini kapsamaz.

– Değişiklik yapılacak uçuş ile eski uçuş arasında fark bulunuyorsa bu fark tahsil edilir.

– Pegasus Flex; Eko, Süper Eko ya da Avantaj Paket tercihlerinde satın alınabilir. Eğer Business Flex tercih edildiyse, bir kez iptal ya da değişiklik hakkı paket kapsamında verilir. Çünkü Business Flex Paket, değişiklik hakkını da içeren en kapsamlı uçuş paketidir.

– Pegasus Flex sadece biletleme esnasında satın alınabilir ve sadece satın alınan bilet için geçerlidir.

– Çağrı merkezi üzerinden yapılan bilet değişikliklerinde ayrıca hizmet bedeli tahsil edilir.

– Pegasus Flex ile farklı tarihlere ve farklı parkurlara değişiklik yapmak mümkün. Değişiklik yapılan parkurun Flex ücreti ile ilk parkurun Flex ücreti arasında fark var ise, fark iade veya tahsil edilir.

– Pegasus Flex, ücretli opsiyon satın alındığı takdirde kullanılamaz. Ürün, opsiyonlu PNR’larda ödeme sayfasında gösterilmez.

– Açığa alınan biletlerde Flex özelliğinden tekrar faydalanılamaz.

-Değişiklik yapılan uçuşun toplam taşıma ücreti, ilk uçuşun toplam taşıma ücretinden fazlaysa ücret farkı tahsil edilir.

– Pegasus Flex, satın alınan bilette cezasız değişiklik yapılması imkanı sunan bir ürün olduğundan, değişiklik yapılan uçuşların toplam taşıma ücretinin ilk uçuştakinden düşük olması halinde iade yapılmaz.