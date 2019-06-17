Endeavor Türkiye Girişimcilik Ekosistemini Geliştirmeye Devam Ediyor!

Endeavor Girişimleri Foriba ve iyzico, ard arda gelen iki exit haberiyle Türkiye Girişimcilik Ekosistemi’nin gururu oldu. Etkin Girişimcileri destekleyen Endeavor Türkiye’nin iki girişimi Foriba ve iyzico, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirdikleri exit’le Türkiye girişimcilik ekosisteminde yeni bir dönemin yolunu açtılar.

Foriba, 28 Mayıs itibariyle vergi teknolojilerinin global lideri Sovos ile tek bir çatı altında birleşirken, PayU, 11 Haziran’da 165 Milyon Dolar’a iyzico’yu satın aldı. Bu gelişme, etkin girişimcilerin yarattığı katma değerin altını çizerken, ekonomik dalgalanmalardan bağımsız olarak başarıya ulaşabildiklerinin de en büyük göstergesi olma özelliğini taşıyor.

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine destek

30’dan fazla ülkede ScaleUp şirketlerin kurucuları olan “Etkin Girişimcileri” destekleyerek küresel bir girişimcilik hareketine önderlik eden Endeavor, Türkiye’de 2007 yılından beri faaliyet gösteriyor. İstikrarlı ve hızlı bir büyüme gösteren, kaliteli istihdam yaratan, bulundukları sektöre inovatif yaklaşımlar sunan ve ekosisteme geri verme potansiyeli yüksek girişimcileri bulup şirketlerin büyümesine hız kazandıran Endeavor’ın Türkiye’den seçilmiş 62 şirketi bulunuyor. Endeavor Girişimcileri uzun vadede ekosistemi büyütürken bulundukları ülkelerin ekonomik gelişimine de ciddi bir katkıda bulunuyor. 2014 yılında Endeavor’ın İstanbul’da yürüttüğü Teknoloji Sektörü Raporu’na göre, sadece 3 Scaleup aşamasındaki şirket, tüm girişimcilik ekosisteminin gelişimine yüzde 60 oranında katkıda bulunuyor. Türkiye’den seçilen şirketler arasında Yemeksepeti, Peak Games, Insider, Gram Games gibi son dönemde yatırım almış ve exit yapmış birçok başarılı şirket bulunuyor.

Foriba kurucuları Ahmet Bilgen ve Koray Bahar, 2015 yılında Yerel Seçim Paneli ve Uluslararası Seçim Paneli’nden geçerek Endeavor Girişimcisi seçildiler. Foriba, şirketlerin regülasyonlara uyumluluklarını minimum eforla sağlamak adına e-Dönüşüm çözümleri sunuyor. Foriba’nın bu bağlamdaki odak noktası, Ar-Ge merkezinde, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Mutabakat gibi kurumsal yazılımları ve entegrasyon hizmetlerini geliştirmek oldu. Endeavor Girişimcisi seçildikleri dönemden itibaren, 2017’de İtalya’ya ofis açan, ardından Batı ve Doğu Avrupa’ya açılarak büyümesini sürdüren ve 2018 yılında yatırım alan Foriba bugün, 10’dan fazla ülkede çözüm sunuyor ve dünyada 450’den fazla uluslararası şirkete ve 12 Bin’den fazla müşteriye hizmet veren bir şirket haline geldi.

Türkiye en büyük ikinci pazar

2013 yılında iyzico’yu kuran Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın ise, 2014 yılında Endeavor’ın Yerel Seçim Paneli’nden geçerek aynı yıl İstanbul’da gerçekleştirilen Uluslararası Seçim Paneli’nde Endeavor Girişimcisi seçildiler. iyzico, Türkiye’de Amazon, H&M, ZARA, sahibinden.com gibi 32 Bin’den fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlıyor. 2015 ve 2018 yıllarında yatırım alan iyzico, 11 Haziran’da dünyanın en büyük teknoloji yatırımcısı olan Naspers Group bünyesinde 17 ülkede faaliyet gösteren PayU tarafından 165 Milyon Dolar’a satın alındı. Bu birleşme ile beraber Türkiye, PayU’nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (EMEA) bölgesi içerisinde Polonya’dan sonraki en büyük ikinci pazarı haline geldi. iyzico’nun kurucu ortaklarından Barbaros Özbuğutu, Endeavor’ın kendilerine katkılarından şöyle bahsediyor: “Endeavor, ağındaki girişimcilere belki de kendi başlarına ulaşmaları çok güç imkanların kapılarını aralıyor, özellikle de bizim de aralarında bulunduğumuz etkin girişimcilere. Örneğin, iyzico olarak İspanya ve Latin Amerika’daki benzer aşamalardaki girişimlerle tamamen dışarıya kapalı bir platformda bir araya gelip deneyimlerimizi paylaşabiliyoruz. Endeavor belki hiçbir kitapta bulamayacağınız deneyimlerin paylaşıldığı bir yer.”

Hem Foriba, hem de iyzico, Endeavor’ın kendi girişimcilerine yatırım yaptığı fonu Endeavor Catalyst’ten yatırım alan şirketler arasında bulunuyor. Foriba’nın kurucu ortağı Koray Bahar, 2018 yılında aldıkları yatırımdan bahsederken: “Endeavor Catalyst’in olağanüstü yardımıyla, Foriba dünyanın en büyük özel sektör odaklı kalkınma ajansı olan IFC’den (Uluslararası Finans Kurumu / Dünya Bankası) ikinci tur yatırımını tamamlamıştı. Foriba ürün ve çözümlerini Avrupa, Asya ve Ortadoğu gibi global pazarlara Endeavor ağı yardımıyla yaygınlaştırıyor.” dedi.