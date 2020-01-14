Erişim Müşteri Hizmetleri’nin Servis Kalitesi, Çağrı Merkezleri Derneği Tarafından Tescillendi ve ISO 18295-1 Standardı İle Belgelendirildi

Çağrı Merkezleri Derneği (ÇMD), Türkiye’de sunulan çağrı merkezi hizmet kalitesinin uluslararası standartlara ulaşması için çalışmalarını sürdürüyor. Sektörün referans noktası ÇMD, bu amaçla uluslararası geçerliliğe sahip ve çağrı merkezi hizmeti sunan firmalar için özel hazırlanmış bir içeriği olan ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nı Bureau Veritas işbirliği ile tüm sektörde yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Müşteri iletişim merkezlerine ilişkin tüm süreçlerin denetlendiği bu süreci başarıyla tamamlayan Erişim Müşteri Hizmetleri A.Ş. de, ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Standardını Çağrı Merkezleri Derneği’nden alan firmalar arasına katıldı.

25.12.2019 tarihinde düzenlenen bir törenle, ÇMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Arslan, Erişim Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Rengin Ağılönü’ne belgeyi takdim etti.

Erişim Müşteri Hizmetleri Genel Müdürü Rengin Ağılönü, yaptığı açıklamada, çağrı merkezlerinin işletmeler için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Erişim Müşteri Hizmetleri olarak biz de iş ortaklarımızın ihtiyaç ve beklentilerini güvenilir, kalıcı ve yenilikçi bir iş birliğiyle karşılamayı ve yüksek katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Tüm süreçlerimizi bu doğrultuda ve en iyi çalışan ve müşteri deneyimi yaşatma vizyonuyla kurgulayarak hayata geçiriyoruz” dedi.

“İşimizi doğru yaptığımızın sağlamasını yaptık”

Hem müşteriye hem de çalışanlarına yönelik süreçlerinde yaşattıkları deneyimin kalitesine çok önem verdiklerinin altını çizen Ağılönü, sözlerine şöyle devam etti: “Faaliyetlerimizde tüm tarafların ihtiyaç ve talep değişimlerini karşılayacak en uygun çözümleri sunuyor, standartlar belirliyor; çeşitli, objektif, ölçülebilir yöntemlerle değerlendiriyor, kalıcı olarak iyileştirici eylemleri ortaya koyup, uygulayıp, gelişimi raporluyoruz. Gerçekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerin uluslararası standartlarda olduğunu belgelemek amacıyla ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezleri Standardı belgesi almayı hedefledik. Aldığımız belge ile işimizi doğru yaptığımızın sağlamasını yapmış olduk.”

Belgelendirme sürecinde aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanlığını da yaptığı Çağrı Merkezleri Derneği ile birlikte çalıştıklarını ifade eden Ağılönü, “ÇMD, Türkiye’deki çağrı merkezlerini tek çatı altında toplayan ilk ve tek aktif Sivil Toplum Kuruluşu. Çağrı merkezi sektörünün sağlıklı gelişimini sağlamak, faaliyet alanını genişletmek, sektördeki hizmet standartlarını iyileştirilmek için faaliyetlerini sürdürüyor ve uluslararası geçerliliğe sahip ve çağrı merkezi hizmeti sunan firmalara özel hazırlanmış bir çerçeve olan ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nı tüm sektörde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Amaç ve dil birliği, belgelendirme sürecinde Çağrı Merkezleri Derneği’ni tercih etmemizin ana nedeni” diye konuştu.

ÇMD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zekeriya Arslan ise ISO 18295-1 Müşteri İletişim Merkezi Standardı’nın sektör için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, belgelendirme sürecini başarıyla tamamlayan Erişim Müşteri Hizmetleri ekibini kutladı.