Evden alışveriş kültürü oturdu

Pandemi döneminde zirve yapan evden alışverişin kolaylığını fark eden tüketiciler, normalleşmeye rağmen online alışverişten vazgeçmiyor. Kullanıcı sayısı her geçen gün artan sanal marketlerle Türkiye’de evden alışveriş kültürü oturmaya başladı

Milyonlarca kişi kullanıyor

Online alışveriş hakkında bilgi veren Jetizz’in Genel Müdürü Sinan Yavuz, “Evden çıkmadan market alışverişini yapabilmek; hâlihazırda son birkaç yıldır insanlar arasında git gide daha popüler olan bir uygulamaydı. Pandemiyle evden market alışverişi yapabilmek daha büyük bir öneme sahip oldu. Kalabalık marketlerden uzak durmak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi yapabilmek için bugün birçok büyük market zinciri daha bu uygulamayı hayata geçirdi. Pandemiyle birlikte sayısı hızla artan milyonlarca kişi daha sanal market uygulamalarını kullanmaya başladı. Uygulamaların birçoğu birkaç sene önce devreye girse de esas zirve noktası pandemi oldu” dedi.

Kapıya kadar geliyor

Online alışverişin kolaylığını fark eden tüketiciler arasından bu kültürün pandemiden sonra da kalıcı hale geleceğini aktaran Yavuz, “Mağazalarda olan tüm ürün ve hizmetler, geçerli tüm fiyat, indirim ve kampanyalar ile kaliteden ödün vermeden müşterilerin kapısına kadar aynı gün içinde veya belirtilen gündeki saat tercihine göre ulaştırılıyor. Pandemiyle artan kullanıcı sayısı bundan sonra da artarak devam edecek” diye konuştu.

120 bölgede hizmet veriyor

Yavuz, JETİZZ’in sunduğu hizmetler hakkında ise şunları söyledi: “Firmamız üç adet büyük zincir marketlerle çalışmakta. Yürütülen projelerde belirlenen mağazalara hizmet veren araçlarımız ile zincir marketlerin belirlediği yaklaşık 120 bölgede, 200 araç ile anında teslimat gerçekleştirmekteyiz. Süreç içinde kullandığımız altyapımız ile son kullanıcının siparişini oluşturduğu an itibariyle market zinciri ile entegre durumda olan araçlarımız ilgili siparişi toplayarak müşterilere ulaştırmaktadır.”