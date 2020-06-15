Fintech girişimi Extra Loyalty Londra merkezli Cybertonica İle perakende ve sadakat sahtekarlığı için işbirliği yaptı!

Risk AML, mevzuata uyumluluk ve sahtekarlık tespiti için gelişmiş veri bilimi tekniklerini kullanan ödüllü platform Cybertonica, uçtan uca özelleştirilmiş sadakat programları ve mobil teknolojiler konusunda uzmanlaşmış, Türkiye’nin öncü sadakat ve e-cüzdan platformu sağlayıcısı olan Extra Loyalty ile stratejik iş birliğini duyurdu.

20 yılı aşkın bir süredir perakende şirket ve bankalara, müşteri, çalışan ve bayi sadakat sistemleri altyapısı, mobil çözümleri ve yönetim hizmetleri sağlama konusunda kendini kanıtlamış Extra Loyalty, müşterilerine bütünsel Sadakat Yaklaşımı, Platform ve Mobil Teknolojileri ile şirketlere özel kişiselleştirilmiş teklifler sunarak gelir artışı sağlanmasına destek oluyor. Bu stratejik yeni ortaklık ile, perakende ve sadakat sahtekarlığı koruması alanında faaliyetlerini genişleten ve Extra Loyalty’nin de halihazırda aktif olduğu Doğu Avrupa, Yakın Doğu ve Afrika’daki pazarlara erişme imkanına sahip olan Cybertonica, gelişmiş davranışsal kimlik doğrulama çözümleri sunan akıllı risk ve sahtekarlık yönetim platformu ile Extra Loyalty’nin müşterilerini de koruyacak.

Cybertonica Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı Joshua Bower-Saul ”E-ticaret ve mağaza içi sadakat alanındaki liderlerden biri olan Extra Loyalty, e-cüzdan ve sadakat alanındaki bilgi birikimini, hızlı ödeme sisteminin dijital dünyaya geçiş yaptığı Afrika ve Hindistan’daki pazarlara kazandırmakla özellikle ilgilenmektedir. Extra Loyalty ekibini, girişim maceramızın başından beri tanıyoruz. Karşılıklı desteğimizi ve teknik uyumumuzu her iki şirket için de stratejik bir büyüme mekanizmasına ve en önemlisi, hem geleneksel ödeme, hem de bankacılık sektörlerindeki müşterilerimizi fintech odaklı yeni işletmelerle buluşturabileceğimiz yeni bir avantaja dönüştüreceğimiz için çok mutluyuz” dedi.

Extra Loyalty Genel Müdürü ve Kurucu Ortağı İrem Tüzünalper ”Yeni nesil, yapay zeka tabanlı Risk, AML ve Sahtekarlık Tespit Platformu ile Cybertonica, Perakende ve Sadakat Sahtekarlığını yönetmek konusunda bize büyük bir değer katacak. Cybertonica, son derece deneyimli ekibiyle birlikte mevcut müşterilerimize yeni bir bakış açısıyla hizmet etmemize destek olurken, güçlü sadakat ve sahtecilik önleme yönetimine sahip Sadakat ve e-cüzdan Platformumuz ile yeni pazarları hedefleyeceğiz” dedi.