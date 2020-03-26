Fitbit akıllı saatleri ile el yıkama sıklığınızı ve sürenizi takip edebilirsiniz

Fitbit akıllı saatleri ile el yıkama sıklığınızı ve sürenizi takip edebilirsiniz

Türkiye’nin dijital yaşam koçu Bilkom’un kısa süre önce distribütörü olduğu Fitbit akıllı saatleri, sağlıklı yaşam özelliklerinin yanına el yıkamayı hatırlatan bir uygulamayı da ekledi.

Kaliteli ve sağlıklı yaşam trendi yükselişini sürdürürken, giyilebilir cihazlardaki fitness, sağlık ve kişisel bakım uygulamaları da dünya genelinde daha çok tercih edilmeye başlandı. Fitness ve sağlık takibi konusunda uzman üretici Fitbit, akıllı saat, bileklik gibi cihazlarıyla kesintisiz nabız ve uyku kalitesi ölçümü yapabiliyor.

Fitbit akıllı saatler, yüzlerce uygulama ile ek işlevler kazanıyor

Fitbit akıllı saatler, uyku, kalp atışı takibi gibi özel uygulamaları sayesinde sağlığınızı yakından takip etmenize ve gelişiminizi gözlemlemenizi sağlıyor. Buna ek olarak sağlığımız konusunda daha titiz davrandığımız son günlerde Fitbit akıllı saatleri için geliştirilen Clean Clues saat kadranı ile, el hijyeni sağlamayı kolaylaştırıyor.

El temizliği için ek motivasyon!

Clean Clue adlı Fitbit saat kadranı, el yıkama konusunda kullanıcıları uyarıyor. Saat başı titreşim ve bildirimle el yıkama uyarısı yapan uygulama, elinizi yıkamaya başladığınızda 20 saniyelik geri sayımı da başlatarak el yıkama adımlarınızı tamamlayabiliyorsunuz. Böylelikle 1 saatlik süreç yeniden başlıyor…