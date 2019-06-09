Flying-V Yolcularını Kanatta Taşıyacak!

Hollanda ulusal havacılık firması Royal Dutch Airlines (KLM) ‘V’ şeklinde, yakıt tasarrufu sağlayan uçak tasarımına fon sağlayacağını duyurdu.

Justus Bernard’ın hava taşımacılığının sürdürülebilirliğinin artması için tasarladığı Flying-V (Uçan-V), Delft Teknoloji Üniversitesi’nde geliştirildi.

Yolculular kanat şeklindeki gövdede yerini alacak

Flying-V’nin Airbus A250-900 modeline göre yüzde 20 daha az yakıt tüketen uçak 65 metrelik kanat genişliğine sahip. 314 kişilik yolcu kapasitesi bulunan uçağın koltukları kanat şeklindeki gövdede yer alıyor.

KLM CEO’su Pieter Elbers, Delft Teknoloji Üniversitesi ile yapılan işbirliğinin hem KLM’nin stratejisine uygun, hem de sürdürülebilir havayolu taşımacılığında önemli bir kilometre taşı olduğunu ifade etti. Delft Teknoloji Üniversitesi’nde proje lideri Roelof Vos ise yeniliğin verimliliği artıracağını ve daha büyük ölçekli elektrikli uçaklar için teknolojilerin geliştirilmeye devam ettiğini belirtti.