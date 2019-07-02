Forcepoint SD-WAN, NSS Labs’ten Tam Puan Aldı!

Forcepoint’in ağ çözümü SD-WAN, sektörün öncü değerlendirme şirketlerinden NSS Labs tarafından yapılan bağımsız testleri başarıyla geçerek, “Tavsiye Edilen Ürün” unvanı almaya hak kazandı.

Şirketlerin bulut tabanlı uygulamalara geçişinde şube ve uzak ofislerde performansı sağlamak ve maliyetleri düşürmenin kısayolu yazılım tanımlı geniş alan ağlarından (SD-WAN) geçiyor. Sektörde hızla yaygınlaşan SD-WAN çözümleri arasında ihtiyaçlara en iyi yanıt veren ürünü bulmak için ise bağımsız değerlendirme kuruluşlarının yaptığı testler devreye giriyor. İş dünyasının performans, güvenlik ve maliyet beklentilerini karşılamak için insan odaklı küresel siber güvenlik şirketi Forcepoint tarafından geliştirilen SD-WAN çözümü, sektörün lider bağımsız derecelendirme kuruluşu NSS Labs’in gerçekleştirdiği Haziran 2019 testlerini başarıyla geçti ve “NSS Labs Tarafından Tavsiye Edilen Ürün” unvanını aldı.

Ağ üzerinde her an en yüksek performans

Zaman içinde gelişen SD-WAN çözümleri bugün ayrı bir üründen çok, ağ üzerinden sahip olunması gereken bir kabiliyete dönüştü. Farklı üreticilerin çözümleri arasındaki performans farkının azalması, şirketlerin karar aşamasında diğer unsurların öne çıkmasına neden oluyor. Forcepoint SD-WAN çözümü, 16 adede kadar karma model cihazı küme haline getirebiliyor. Böylelikle sürekli olarak kullanıma hazır sistemlere ihtiyaç duyulan kurumsal ortamların ihtiyacına tam çözüm sunuluyor. Yapılandırma değişimleri ve güvenlik güncellemeleri yöneticiler tarafından günün her saatinde yapılabiliyor. Ağ trafiği, güncellemeler tamamlanana kadar kümedeki diğer cihazlara kusursuz bir şekilde aktarıldığı için de ağ performansında bir düşüş yaşanmıyor.

NGFW ile gelen üst düzey güvenlik

Şirketlerin SD-WAN teknolojisinden fayda sağladığı kullanım alanlarından bir diğeri de, şube ve uzak ofisleri doğrudan buluta bağlama kabiliyeti. Ana veri merkezi ile şubeler arasındaki trafik nedeniyle yaşanan gecikmeyi ortadan kaldıran bu yaklaşım, üretkenliği artırsa da şube ve uzak ofisleri internet üzerindeki tehditlere karşı açık hale getiriyor. Kritik iş verisinin korunması, her şubenin genel merkezdeki internet ağ geçitleri ile aynı güvenlik düzeyinde tutulmasıyla mümkün olabiliyor. Forcepoint’in güçlü Yeni Nesil Güvenlik Duvarı (NGFW) çözüm ailesinin entegre özellikleri arasında yer alan SD-WAN, NSS Labs 2018 NGFW Grup Testinde en yüksek fayda puanını elde eden bu güvenlik duvarının üstün koruma becerilerinden tam fayda sağlıyor.

Tek noktadan, düşük maliyetli ve etkin yönetim

SD-WAN çözümlerinin olmazsa olmaz özelliklerinden biri de merkezi yönetimdir. Birçok şubeye sahip büyük ölçekli kurumsal şirketler için, yalnızca tüm mevcut konumları takip edip yönetme olanağı sunan çözümler yeterli olmuyor. Bu tür kuruluşlar, genişlemeye ayak uydurabilecek bir SD-WAN çözümüne ihtiyaç duyuyor. Forcepoint müşterileri için, binlerce cihazı kullanışlı Güvenlik Yönetim Konsolu (SMC) ile tek bir noktadan yönetme imkanı veren sistem kuruyor.

Kurulum, mevcut operasyonlar ve destek gibi faktörler dikkate alındığında bile SD-WAN uygulamalarının maliyeti, işin yalnızca tek bir boyutunu gösteriyor. Diğer çoğu yatırımda olduğu gibi, kurumların her konumu birbirine bağlayıp koruma altına almak için ne kadar toplam maliyet altına gireceğini değerlendirmesi gerekiyor. Analistlerin olumlu yorumlarını alan Forcepoing NGFW, sahip olduğu SD-WAN, Forcepoint Web, Email ve CASB entegrasyonlarıyla kurumsal şirketlere değer ve koruma sağlıyor.