Samsung Galaxy A40s Tanıtıldı! İşte Özellikleri
Galaxy A serisini yeni modeller ile yenileyen Güney Koreli Samsung, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni Galaxy A60 ile birlikte Galaxy A40s modelini de tanıttı. Samsung, telefonlarını farklı isimlendirmeler ile satışa sunma geleneğini devam ettiriyor. Galaxy A40s modeli için de aynı durum söz konusu oldu. Samsung, Galaxy M30 modelini Galaxy A40s adıyla satışa sundu.
Üçlü kamera kurulumu
Galaxy A40s, M30’daki FullHD+ Süper AMOLED Infinity-U ekran yerine 6,4 inç HD+ Süper AMOLED Infinity-V ekranla geliyor. Galaxy A40s, 13 megapiksellik bir ana kamera, portre çekimleri için 5 megapiksel kamera ve 5 megapiksellik 123 derece ultra geniş lens olmak üzere üçlü kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Ayrıca cihazın arka tarafında bir de parmak izi okuyucusu bulunuyor.
Devasa batarya
Galaxy A40s, 15W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasiteli bataryadan besleniyor. Akıllı telefon gücünü, Samsung’un 14 nm fabrikasyon süreci ile üretilen ve 1.8 GHz hızında çalışan sekiz çekirdekli Exynos 7904 işlemcisinden alıyor. İşlemciye, 6 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor.
Samsung Galaxy A40s fiyatı
Samsung’un, çıkış tarihi hakkında resmi açıklamada bulunmadığı; siyah, mavi ve altın renk seçenekleriyle gelen Galaxy A40s, 225 dolar fiyatla satışa sunulacak.
Samsung Galaxy A40s Teknik Özellikleri
- Ekran: 6,4 inç (1560 × 720 piksel) HD+ 19.5:9 Süper AMOLED Infinity-V ekran
- İşlemci: Sekiz-Çekirdekli (1.8 GHz çift + 1.6 GHz Hexa) Mali-G71 GPU ve Exynos 7904 14nm işlemci
- Bellek: 6GB LPDDR4x RAM, 64GB depolama, micro SD kart ile 512GB’a kadar genişletilebilir hafıza
- İşletim Sistemi: Android 9.0 (Pie) tabanlı Samsung One UI
- Arka Kamera: LED flaşlı f/1.9 diyaframa sahip 13MP arka kamera, f/2.2 diyafram ile 5 megapiksel ikincil kamera, 123 derecelik geniş açılı lens ile 5MP ultra geniş açılı kamera
- Selfie Kamerası: f/2.0 diyafram açıklığına sahip 16MP selfie kamerası
- Ekstralar: Çift SIM (nano + nano + microSD), Parmak izi sensörü, 3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo, Dolby Atmos
- Boyut: 158.4 × 74.9 × 7.4mm; Ağırlık: 174g
- Bağlantı: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 s/g/n, Bluetooth 5, GPS + GLONASS
- Batarya: Hızlı şarj destekli 5000mAh batarya