Uygun Fiyatlı Samsung Galaxy A90 Özellikleri Sızdırıldı!

Güney Kore merkezli telefon üreticisi Samsung’un döner kamera sistemine sahip ilk telefonu Galaxy A90’ın teknik özellikleri internete sızdı.

Telefon pazarının lideri konumunda olan Samsung, Galaxy A olarak adlandırılan ve çift haneli numaralandırma kullanılan bir orta seviye akıllı telefon serisini başlattı. 10 Nisan’da tanıtılması beklenen modellerden biri olan Galaxy A90’ın tüm teknik özellikleri sızdırıldı.

Tüm kameralar birlikte kullanılacak

Samsung, bu model ile yeni bir şey deniyor: Selfi ve arka kameraların birlikte kullanıldığı Galaxy A90 akıllı telefonda kameralar döner bir sisteme sahip ve kullanıcı arka yüzden telefonla fotoğraf çekecekse kamera ona göre arkaya dönerken, selfi çekeceği sırada da kullanıcıya doğru bakıyor.

6.7 inç genişliğinde ve 1080 x 2040 piksel çözünürlüğünde, çentiksiz Super AMOLED bir ekran ile karşımıza çıkan Galaxy A90, gücünü Qualcomm’un yeni nesil orta seviye işlemcisi Snapdragon 7150’den alacak. 6 GB ve 8 GB RAM seçenekleriyle sunulacak olan telefonun tek depolama hafızası seçeneği ise 128 GB.

Yazılım ve donanım harikası

Ana kameranın 48 MP çözünürlüğünde olması bekleniyor. 8 MP çözünürlükle gelen derinlik algılayıcı ve ToF sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumuna sahip olacak Galaxy A90, enerjisini 25W hızlı şarj desteğine sahip 3700 mAh bataryadan alacak.

Android 9 Pie tabanlı One UI işletim sistemi ile kutusundan çıkacağı tahmin edilen Galaxy A90; gümüş, siyah, altın sarısı olmak üzere üç farklı renkte kullanıcısıyla buluşacak.