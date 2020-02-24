Galaxy S20 serisi modellerine ve Galaxy Z Flip’e lansman fiyatına sahip olmak için son iki hafta!

Teknolog 24 Şubat 2020
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Galaxy S20 serisi

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S20 serisi için ön sipariş, katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip için ise online sipariş alımları lansman fiyatlarıyla shop.samsung.com/tr adresinde devam ediyor. 6 Mart’ta resmen satışa çıkacak ürünlere, lansman fiyatlarıyla sahip olma fırsatından faydalanmak için sadece iki hafta kaldı. Tüketiciler sipariş verecekleri ürünleri sepetlerine eklediklerinde özel lansman fiyatlarını görebilecek.

Galaxy S20+ veya S20 Ultra için ön sipariş verenlere Galaxy Buds+ hediye

Ön sipariş kampanyası çerçevesinde, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra siparişi veren tüketicilere kampanya koşullarını yerine getirmeleri halinde tavsiye edilen satış fiyatı 899 TL değerinde Galaxy Buds+ hediye edilecek. Lansman fiyatları Galaxy S20 için 7.799 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 11.999 TL olan Galaxy S20 serisinin tavsiye edilen perakende satış fiyatları ise 6 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere Galaxy S20 için 8.299 TL, Galaxy S20+ için 9.299 TL ve Galaxy S20 Ultra için 12.499 TL.

Galaxy Z Flip için 1 yıl ekran koruma desteği

Lansman fiyatı 13.499 TL olan Samsung’un yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’in tavsiye edilen perakende satış fiyatı ise 6 Mart’tan itibaren geçerli olmak üzere 14.499 TL. Ayrıca Galaxy Z Flip için özel müşteri servis hattı da oluşturuldu. Tüketiciler 0850 22 20 847 (VIP) no’lu hattan ulaştıkları deneyimli temsilcilerden hizmet alabilecek. Galaxy Z Flip ile birlikte 1 yıl Ekran Koruma Desteği alınabilecek. Bu koruma desteği ile tüketiciler satın alma tarihinden itibaren 12 ay içerisinde bir kereye mahsus, ekran tamirini 699 TL’lik özel fiyatla gerçekleştirebilecek.

 

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