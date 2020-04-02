Galaxy S20 serisinin bazı özellikleri güncelleme ile Galaxy S10 serisine geldi! Sırada Galaxy Note10 var…

Samsung’un amiral gemisi Galaxy S20 serisinde bulunan yeni ve çığır açan bazı özellikler, yeni güncelleme ile birlikte Galaxy S10 serisine geldi. Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ için de bu özellikleri içeren güncelleme nisan ayında yayınlanacak.

Samsung Electronics, amiral gemisi Galaxy S20 serisinde bulunan yeni ve çığır açan bazı özellikleri Galaxy S10 serisine getiren bir güncelleme yayınladı. Kullanıcılar artık Tek Çekim dâhil en son Galaxy kamera yazılım teknolojisi ile çekim yapabilecek. Ayrıca, tüm Galaxy deneyimini daha da keyifli hale getiren çeşitli yazılım iyileştirmelerinden de faydalanabilecek.

Galaxy S20’nin Galaxy S10 serisinin Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10+ modellerine gelen ve nisan ayında ise Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+’a gelecek özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Gelişmiş fotoğraf ve video deneyimi

Yazılım güncellemesiyle gelen Tek Çekim özelliği, bütünleşmiş yapay zekâ teknolojisini kullanarak anı tam olarak yakalamayı mümkün kılıyor. Tek Çekim özelliğiyle, kamera sistemi ve yapay zekâ kullanılarak tek seferde birden fazla fotoğraf ve video çekilebiliyor ve telefonunuz size çektiğiniz en net görüntüyü sunuyor.

Geliştirilmiş Gece Modu özelliği ve yeni Gece Hızlı Çekim Modu özelliğiyle, düşük ışıkta bile daha mükemmel fotoğraf ve videolar çekebileceksiniz. Mükemmel görüntüleri çektiğinizde, Özelleştirilebilir Filtreler sayesinde sevdiğiniz bir fotoğraftan ilham alarak renk ve stillerle kendi filtrenizi yaratabilirsiniz. Bu yeniden kullanılabilir filtre, gelecekte çekeceğiniz fotoğraflara da uygulanabiliyor.

Film çekmeye meraklı kullanıcılar için Profesyonel Video özelliği; ISO, deklanşör hızı ve pozlama seviyesi gibi ayarları yapabilme olanağı tanıyarak kullanıcıların daha fazla kontrole sahip olmasını sağlıyor. Ayrıca video çekerken ön ve arka kameralar arasında geçiş yapılabiliyor.

Akıllı galeri

Bu güncelleme, içeriği düzenlemenize yardım edecek çeşitli galeri özelliklerini de beraberinde getiriyor. Temiz Görüntü özelliğine de sahip yapay zekâ teknolojisi sayesinde, Galeri uygulaması daha düzenli bir galeri için aynı gün çekilen 100’e varan benzer fotoğrafları otomatik olarak gruplandırıyor. Kullanıcılar, benzer çekimleri kolayca inceleyebiliyor ve fotoğraf grubunun simgesi olacak favori görüntülerini seçebiliyor. Galerinizdeki bir fotoğrafı görüntülerken, görüntüyü büyütebilir ve sol üst köşede bulunan Kolay Kırpma seçeneğiyle fotoğraflarınızı istediğiniz boyuta getirebilirsiniz.

Hızlı paylaşım yetenekleri

Artık daha fazla doğru veri girişinihızlı bir şekilde paylaşabileceksiniz. Hızlı Paylaşım özelliğiyle, fotoğrafları, videoları ve dosyalarınızı birçok kişiyle paylaşabileceksiniz. Müzik Paylaşımı özelliğiyle, eşleştirilmiş Bluetooth bağlantınızın kapsamını genişletebilirsiniz. Böylece aracınıza birden fazla cihazın bağlanmasına imkân verebilir ve kesintisiz bağlantı sağlayabilirsiniz.