Geçiş kontrol sistemlerinde yüz ve iris tanıma teknolojilerine ilgi artıyor

Son zamanlarda, çalışan ve ziyaretçi giriş-çıkışları esnasında temassız ve hijyenik olan biyometrik çözümleri tercih eden işletmelerin sayısı artıyor. Yüz ve iris tanıma çözümleri yüksek güvenliğin yanı sıra hijyen de sağlıyor.

İşyerlerinde, mağazalarda ve giriş çıkışın kontrol edilmesi gereken tüm alanlarda kullanılan geçiş kontrol sistemleri çalışan ve ziyaretçilerin ilgili alana yetki dahilinde güvenli şekilde giriş çıkış yapmasını sağlıyor. Biyometrik geçiş kontrol sistemleri arasında yer alan iris ve yüz tanıma teknolojileri temassız erişim özellikleriyle son zamanlarda günümüzün en önemli sorunlarından biri haline gelen hijyen konusuna da çözüm getiriyor.

Çalışanlar ve ziyaretçiler daha önce sisteme tanıtılan yüz ve iris bilgileri sayesinde herhangi bir yere dokunmadan sadece birkaç saniyeyle ölçülebilecek kısa bir sürede giriş-çıkış yapabiliyor. Bununla birlikte biyometrik geçiş kontrol sistemleri ek bir yazılım ile giriş çıkış takibinin yanında bordrolama için anlık veri sağlama, çalışanların ofis içindeki yol haritalarını çıkartma, yerlerini belirleme, acil durumlarda yoklama alma, gelen ziyaretçi bilgisini anında e-posta ile alma gibi çok sayıda faydayı da beraberinde getiriyor.

Temassız çalışan biyometrik geçiş kontrol çözümleri hakkında konuşan Sensormatic Teknoloji Yönetimi Direktörü Dr.Serdar İnce, “Daha önceleri sadece yüksek güvenlik ihtiyacı olan laboratuvar, hastane, cezaevi, havalimanı, veri merkezleri, banka vb. alanlarda öncelikli tercih edilen biyometrik geçiş kontrol sistemleri, ofis ya da mağaza personeli tarafından hijyen sebebiyle olası riskleri azaltacak bir çözüm olarak tercih edilmeye başlandı.” dedi.

Geçiş kontrolünde en güvenilir çözüm: İris tanıma

Pek çok biyometrik özellik gibi insan gözünde bulunan iris tabakası da kişiye özel veriler içeriyor. İris tanımayı diğer biyometrik sistemlerden ayıran en önemli özellik ise kopyalanamaz olması. Bu özellik sayesinde geçiş kontrol sistemleri arasındaki en güvenli çözümlerden biri olan iris tanıma, hızlı tarama, düşük uygulama maliyeti ve hijyenik olmasıyla öne çıkıyor. 35 -45 cm mesafeden çalışabilen İris Tanıma çözümü, gözlük ve lens kullanımları dahil olmak üzere bir saniye gibi kısa bir sürede iris tanımlayabiliyor. Toza ve her yönden gelebilecek düşük tazyikteki suya karşı koruma sağlayan, IP65 standardına sahip olan çözüm hem dış hem de iç ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Çözüm hem giriş-çıkış yönetimi yazılımlarıyla hem de diğer elektronik güvenlik çözümleriyle entegre bir şekilde çalışabiliyor.

Yüz tanıma çözümü büyük kolaylık sağlıyor

En son teknolojilerin ve en gelişmiş algoritmaların kullanıldığı Yüz Tanıma Çözümü’nin, herhangi bir temas gerektirmeyen uzaktan tanıma özelliği hem çalışanlar hem ziyaretçiler için hijyen sağlıyor. Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor. Hızlı eşleşme sağlamak için yüksek çözünürlüklü kamera ile donatılan sistem, farklı aydınlatma koşullarında dahi en üst düzey doğruluğun ve güvenliğin elde edilmesine olanak tanıyor.