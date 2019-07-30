Genç Mühendislere “Yeni Mezun Programı” İle İstihdam Müjdesi! Mesleki kariyer olanakları sebebiyle yurt dışında çalışmak isteyen mühendislerin sayısı her geçen gün artıyor. Beyin göçünün önüne geçmenin en önemli yolu ise cazip kariyer imkanları yaratmak. Türkiye’nin finans teknolojileri lideri iyzico, hayata geçirdiği Yeni Mezun Programı ile genç mühendislere parlak bir gelecek vadediyor.

Gelişime teşvik eden, fırsat eşitliği sunan, şeffaf, performansa ve liyakata dayalı kariyer sistemlerinin kurulması, beyin göçünün tersine çevrilmesi için en önemli adımlar olarak sıralanıyor. Türkiye’nin öncü fintek şirketi iyzico, bu vizyonla “Yeni Mezun Programı”nı hayata geçirdi. Bu seneki programa 750 genç mühendis başvururken alım süreci de alışılagelmişin dışında oldu. Özgeçmiş ile ilk başvurunun ardından adaylara bir “meydan okuma” ödevi verildi. Sonrasında ise iyzico’nun her yıl düzenlediği ve bir tam gün boyunca süren “iyzicoder hiring day” etkinliğinde hem mülakatlar yapıldı hem de adaylar, çalışma ortamını, iyzico’da bir günün nasıl geçeceğini deneyimlerken çalışma arkadaşlarıyla da tanışma fırsatı buldu.

“Beyin göçünü tersine çevireceğiz”

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde artan mühendis ihtiyacıyla birlikte, Türkiye’deki kalifiye işgücü için yurt dışı önemli bir seçenek haline geldi. Son yılların öne çıkan sorunlarından biri olan beyin göçünü engellemenin temel adımlarından birinin, ülke içinde değerli istihdam alanları yaratmak olduğunu söyleyen iyzico Kurucu Ortağı Tahsin Isın, “Hayata geçirdiğimiz “Yeni Mezun Programı” ile genç mühendis arkadaşlarımızı bünyemize dahil ettik. Bu çalışmalarımızın devamı gelecek. Yurtdışında yaşayan adaylarla da yaptığımız mülakatlardan biliyoruz ki doğru çalışma şartları yaratıldığında Türkiye’ye dönmek isteyen gençlerimiz de var. Benzer çalışmaların yaygınlaşması sayesinde beyin göçünü tersine çevirebileceğimize inanıyoruz.” dedi.

“Mühendisler için iyzico yeni bir kültür yaratacak”

Bu yılki Yeni Mezun Programı’yla ikisi kadın olmak üzere toplam 9 genç mühendisi iyzico bünyesine dahil ettiklerini söyleyen Tahsin Isın, “Biz bu genç mühendis arkadaşlarımıza sadece bir iş sunmuyoruz. Büyük bir özenle oluşturduğumuz çalışma kültürümüzün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Tutkulu çalışmayı, her gün gelişmeyi, yetenekleri değerlendirmeyi, kurum kültürünü anlamayı, kaliteli iş yapmayı ve beraber hareket etmeyi kolaylaştırmanın peşindeyiz. Bize katılan her yeni çalışanımız bu zincirin değerli bir halkası oluyor.” şeklinde konuştu.

iyzico’da yeni nesil çalışma kültürü

Yurt dışında çalışmak isteyenlerin öncelikli gördüğü sektörlerden biri olan finans teknolojileri, ülkemizde de önemli bir ivme yakalamış durumda. iyzico’da yeni mezunların gücüne inandıklarını ve bu sene de mühendislik ekibine birbirinden başarılı yeni mezunlar kattıklarını söyleyen iyzico Kurucu Ortağı Tahsin Isın, “Bize katılan yeni genç arkadaşlarla iyzico, Türkiye’nin en büyük 5 finansal kurumu arasına girme hedefine geliştireceği ürünlerle daha hızlı ulaşacak.” dedi ve iyzico’da çalışma kültürünü şu sözlerle ifade etti:

“Biz iyzico’da dikey bir çalışma yapısından ziyade, “circle” dediğimiz bir yapıyla çalışıyoruz. “Circle” yapısında iyzico’daki her ürünün ve hizmetin, kendine adanmış bir ekibi var ve bu ekip adeta bir startup gibi çalışıyor. Bu ekiplerde o ürünü geliştirmek için gerekli olan pazarlama, satış, yazılım geliştirme ve benzeri beceriler bir araya geliyor. Bu ekipler ürünün tüm hedeflerinden sorumlu oluyor. Bu tarz yatay bir çalışma yapısında biz yönetim ekibi olarak startup’ın yatırımcısı gibi vizyon ve yön gösterme rölüne sahibiz. “Circle”lar ürünün A’dan Z’ye sahibi olunca kullanıcı odaklı ürünler geliştirmek tüm odağımız oluyor.”

Bilgisayar mühendisleri ağırlıkta

Yeni Mezun Programı kapsamında bu sene 8 bilgisayar mühendisi ile 1 elektrik-elektronik mühendisi iyzico’da çalışmaya başladı. Program kapsamında Özyeğin Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi’nden ikişer; İstanbul Kültür Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, MEF Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi’nden birer mezun iyzico çalışanı olarak kariyerlerine başlama fırsatı elde etmiş oldu.