Gençler robot ve program bilgisi konusunda kendilerini eksik görüyor

Türkiye’de genç işsizlik oranı yüzde 24,9’a çıkarken, araştırmalar her dört gençten birinin işsiz olduğunu gösteriyor. Üniversite ve meslek yüksekokullarından büyük umutlarla mezun olan gençler ise iş sahibi olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Tezmaksan Akademi tarafından düzenlenen anket çalışmasına göre, mesleki becerilerini arttırmak için kurslara yönelen gençler özellikle robot yazılım dili ve bilgisi, program bilgisi, makine bilgisi konularında kendilerini yetersiz görüyorlar.

Türkiye’nin teknoloji partneri Tezmaksan tarafından kurulan ve talaşlı imalat sanayisine yönelik ücretsiz eğitimleriyle ön plana çıkan Tezmaksan Akademi’nin anket çalışması ise bir işe girmenin hayalini kuran gençlerin nabzını tuttu. Sonuçlarıyla dikkat çeken anket çalışmasına katılanların yüzde 84’ünü üniversite, yüzde 9’unu meslek yüksekokulu ve yüzde 7’sini meslek lisesi mezunları oluşturdu. Ankette gençlere kurslara katılma gerekçeleri, alacakları eğitimin maaşlarına katkısı, pandeminin aranan mesleki yeterlilikleri değiştirip değiştirmediği, çalışmak istedikleri iş kollarında ön plana çıkan beceriler ve eksik oldukları noktalar soruldu.

Robot kullanımı ve program bilgisi konusunda kendilerini eksik görüyorlar

Mesleki becerilerini çeşitlendirmek, gelecekteki kariyer planları için uygun altyapı oluşturmak ve okuldaki eğitimin yetersizliğini telafi etmek için kurslara katıldıklarını söyleyen gençlerin yüzde 51’i robot yazılım dili ve bilgisi, yüzde 25’i program bilgisi, yüzde 12’si makine bilgisi ve yüzde 12’si bakım -onarım bilgisi konusunda kendilerini eksik gördüklerini belirtti. Gençlere göre bu alanlardaki eksiklikleri iş bulmalarını zorlaştırırken, isteyecekleri maaşa da yüzde 70 oranında negatif etki yapıyor.

Covid-19 imalat sanayisinde beklentileri değiştirdi

Tezmaksan Akademi kursiyerlerinin katıldığı ankete göre, Covid-19 pandemisi imalat sanayinde aranan mesleki becerileri değiştirdi. Ankete katılan gençlerin yüzde 69’u böyle düşünürken, yüzde 21’i bu görüşte değil. Gençlere nasıl bir şirkette çalışmak istedikleri de soruldu ve dikkat çekici sonuçlara ulaşıldı. En dikkat çekici yanıt ise gençlerin çalışacakları şirketin kendilerini mesleki eğitimlerle sürekli desteklemesini istemesi oldu. Anketin sonuçlarını değerlendiren Tezmaksan Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Aydoğdu, “Anket uzun yıllar önce çözmemiz gereken kimi sorunların hala devam ettiğini gösterdi. Meslek lisesi, üniversite ve meslek yüksekokullarındaki eğitimlerle sanayinin beklentileri ve teknolojilerin getirdiği yeni beceriler arasındaki uyumsuzluk hala tam anlamı ile çözülmüş değil. Buradaki sorunun hızla ve yeni bir bakışla devreye alınması gerekir. Uyumsuzluk giderilmediği müddetçe sanayi kalifiye iş gücünden şikayet etmeye devam edecek, gençler okuldan mezun olur olmaz kurslara yazılmak zorunda kalacak, iş bulamayacak ve büyük bir milli servet, zaman boşa harcanmaya devam edecek. Türkiye’nin artık kaybedecek zamanı yok. Tezmaksan Akademi gibi yapılar bu noktada üzerlerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Yıllardır sanayi – üniversite, sanayi – meslek lisesi işbirlikleri geliştiriyoruz, gençlere sosyal sorumluluk projesi olarak sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitimler veriyoruz, yeni teknolojiler öğretiyoruz ve bunları ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Biz burada çalışmalarımıza devam edeceğiz, ama sorunun hızla devreye alınan yeni bir bakış ile çözülmesi ve liseden itibaren mesleki eğitimin, mühendislik eğitiminin yapılandırılması gerekir” diye konuştu.