Getir, 100’üncü Deposunu Açtı

Kullanıcılarının ihtiyaçlarını dakikalar içinde karşılayan Getir, bir günde 5 depo birden açarak, depo sayısını 100’e çıkardı. Operasyon ağının genişlemesiyle sahadaki 2500’ü aşkın Getir’li İstanbul halkının yüzde 97’sine mutluluk götürüyor.

Getir, kullanıcılarına daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için operasyon ağını genişletmeye devam ediyor. Bir günde 5 depo birden açarak depo sayısını 100’e ulaştıran Getir, sisteminde 2500’ü sahada yer alan, 3 bini aşkın kişiyle İstanbul’un dört bir yanına mutluluk taşıyor.

7/24 hizmet

Getir Kurucusu Nazım Salur; “Getir’i kurarken hedefimiz kullanıcılarımıza vakit kazandırmak ve hayatlarını kolaylaştırmaktı. Bugün 1,2 milyon aktif kullanıcımıza, 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aradan geçen 4 yılda İstanbullular bizi, samimiyetimizi çok sevdi. Önerileri ve talepleri ile bize yol gösterdiler. Bu ilgi operasyonel olarak daha hızlı büyümemizi gerektiriyor. Bugün açtığımız 100’üncü depomuz da bu ilginin eseri” ifadelerini kullandı.

Getir’in planlarına ilişkin açıklamalarda bulunanSalurşunları söyledi: “Kısa vadede hizmet ağımızı diğer şehirlere de götüreceğiz. Türkiye’den çıkmış, yerel bir marka olarak Getir adıyla yurt dışında adımızı duyurmak ise odaklandığımız bir diğer hedefimiz.”