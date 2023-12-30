GetirYemek’in 2023 birincisi tavuk döner dürüm

Türkiye’nin 81 ilinde, 60 binden fazla üye restoran ile hizmet veren online yemek siparişi platformu GetirYemek, kullanıcılarının 2023 yılındaki lezzet tercihlerini açıkladı.

Tavuk döner dürüm, 2023’te en çok tercih edilen yemek olurken, lahmacun ve tavuk tantuni de ilk üç sırada yer aldı. Geçen yılın şampiyonu lahmacundu. 2023 yılında vegan tüketicilerin en çok tercih ettiği yemek ise ‘veggie pizza’ oldu.

Çorba ve tatlı tercihleri bu sene de değişmedi ve mercimek çorbası ile fırın sütlaç liderliğini korudu.

Bir kullanıcı 14.320 TL’lik siparişle yılın rekorunu kırdı

Bir GetirYemek kullanıcısı, tek seferde 14.320 TL’lik en yüksek tutarlı siparişi verdi. Bir günde tek kişinin en fazla verdiği sipariş sayısı 74 olurken bir diğer GetirYemek kullanıcısı da yıl boyunca 970 kez sipariş vererek bu senenin rekorunu kırdı.

GetirYemek siparişlerinde İstanbul başı çekerken Ankara, İzmir, Mersin ve Antalya ilk beş şehir olarak sıralandı. Yıl boyunca en çok sipariş veren mahalle Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Dumlupınar Mahallesi olurken, sipariş rekortmeni mahalleler arasında Mersin’den Yenişehir ve Çiftlikköy, İstanbul’dan Kadıköy ve Göztepe üst sıralarda yer aldı. En çok sipariş verilen üniversite yerleşkeleri sıralamasında, İzmir’den Dokuz Eylül Üniversitesi birinciliği aldı. Ankara’dan ODTÜ ikinciliğe, İstanbul’dan Boğaziçi Üniversitesi ise üçüncülüğe yerleşti.

Maç severlerin ilk tercihi çiğ köfte

Yılın en yoğun sipariş trafiğine sahne olan günü, 15 Ocak 2023 olarak kayıtlara geçti. Hafta genelinde pazar günleri kullanıcıların en çok sipariş verdiği gün olurken, siparişlerin en yoğun olduğu zaman dilimi öğle saatleriydi. Maç günlerinde ise spor tutkunlarının en çok tercih ettiği lezzetler arasında çiğköfte, lahmacun ve pizza öne çıktı.

GetirYemek kullanıcıları 1 milyar TL’den fazla indirim kazandı

GetirYemek’teki belirli restoranlardan online ödeme yöntemiyle yapılan her 3 siparişte 1 sipariş hediye kazandıran Müdavim fırsatlarından 5 milyondan fazla kullanıcı yararlandı. Tek bir siparişte sağlanan en yüksek indirim tutarı 2 bin TL olurken, toplamda kullanıcılara sağlanan indirim miktarı ise 1 milyar TL’yi buldu.