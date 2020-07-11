Girişimler 1,9 milyar dolar yatırım aldı

Startupswatch’ın verilerine göre, Türkiye’de 2020’nin ilk 6 ayında girişimlere yapılan yatırımlar toplamda 1 milyar 881 milyon doları aştı. Girişim ekosistemi 2020’nin ilk çeyreğinde 32 işlemle 42,3 milyon dolar yatırım aldı. İkinci çeyrekte 21 yatırım yapıldı.

Girişim analizi platformu Startupswatch’ın verilerine göre, 2020 yılının ilk yarısında Türkiye bazlı girişimler toplam 1,9 milyar dolarlık yatırım aldı. Yılın ikinci çeyreğinde yapılan girişim yatırımları, ilk çeyreğe göre yüzde 44 artış gösterdi.

En çok yatırımı sağlık alanındaki girişimler aldı

Yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan yatırımlar incelendiğinde, yatırımların yüzde 78’inin 1 milyon doların altında, yüzde 19’unun 1 ila 5 milyon dolar arasında, yüzde 2’sinin 5 ila 10 milyon arasında, yüzde 1’nin ise 10 ila 25 milyon dolar arasında olduğu görülüyor. Yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşen girişim yatırımlarında en çok yatırım tutarının sağlık alanında faaliyet gösteren girişimlere aktarılması dikkat çekerken, öne çıkan diğer alanlar ise SaaS (Software as a Services–Hizmet olarak yazılım), perakende teknolojileri, müşteri deneyimi girişimleri ve spor alanındaki girişimler şeklide sıralanıyor.

Yatırımda yüzde 140’lık artış

Rakamların, pandemiye rağmen girişim ekosisteminin olumsuz bir tablo çizmediğine işaret ettiğini söyleyen IFASTURK Mali Müşavirlik ve Denetim Kurucusu Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesut Şenel; “2019’un ilk 6 aylık döneminde toplam 8 milyon dolarlık yatırım yapıldığı göz önüne alındığında, bu yıl pandemiye rağmen yatırım alan girişim sayısında yüzde 140, girişim yatırımlarının toplam tutarında ise yüzde 512’lik artış olduğu görülüyor. Pandemiyle birlikte yatırım tercihleri; sağlık, biyoteknoloji, dijital sağlık, ilaç ve yapay zekâ gibi alanlara yönelmiş durumda. Mevcut durumda teknoloji ve sağlık alanlarındaki girişimlerin pazardaki payının artacağını söylemek mümkün.” dedi.