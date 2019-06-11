GittiGidiyor Desteğiyle E-Ticaretin Gelişimi Raporu Tanıtıldı!

TÜSİAD – Deloitte Digital iş birliği ile hazırlanan “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019” raporu GittiGidiyor desteğiyle 29 Mayıs Çarşamba günü tanıtıldı. Raporda dünyada ve Türkiye’de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönem gelişmeleri incelenirken, omni-channel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmeler de sunuluyor.

Toplantı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Serkan Sevim’in konuşması ile başladı. Konuşmaların ardından Deloitte Digital Dijital Deneyim Çözümleri Lideri Erdem İlhan “E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar 2019” raporunu sundu.

Dijital dönüşümün önemi konuşuldu

Toplantı kapsamında TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi, e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı başkanlığında bir oturum gerçekleşti. Oturuma Alibaba Ülke Müdürü Cüneyt Erpolat, PayU Kurucu ve Ülke Müdürü Emre Güzer, Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu veYurtiçi Kargo Servisi Genel Müdürü Metin Kocael konuşmacı olarak katıldı. Oturumda, e-ticaretin Türkiye açısından önemi ve yeri, ülkemizde e-ticaretin gelişmesinin önündeki engeller ve bunlara yönelik çözüm önerileri ele alındı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski açılış konuşmasında şunları söyledi:

“2019 yılı itibariyle B2C olarak yaklaşık 3,5 trilyon dolara erişmesi öngörülen küresel e-ticaret pazarında, Çin ve ABD diğer ülkelerle arayı açarak başı çekiyor. Ülkemiz küresel e-ticaret pastası içinde henüz hatırı sayılır bir paya sahip olmasa da önemli bir potansiyeli barındırıyor. Genç ve dinamik nüfus, bireysel internet penetrasyonu, mobil geniş bant aboneliklerindeki artış ve coğrafi konumun getirdiği bölgesel olabilme avantajı e-ticarette önümüzü açan belli başlı unsurlar.

e-Ticaret ile ilgili atacağımız adımlarla marka ve ürünlerimizin dünya çapında bilinirliğini, pazar payını ve e-ihracatını artırmalıyız. e-İhracat özellikle KOBİ’lerin küresel değer zincirlerine ve uluslararası pazarlara daha fazla katılabilmesini sağlıyor. Türkiye’nin 2018-2020 dönemi e-İhracat Strateji ve Eylem Planının tam anlamıyla hayata geçmesi büyük önem taşıyor. Bunun yanında, genç nesillerin potansiyelini, yazılım ve uygulama geliştirme alanlarında da hayata geçirebilmeliyiz.

Dijital okuryazarlığın artırılmasının yanı sıra dijital dönüşüm için bilgi teknolojileri alanında nitelikli insan kaynağını yetiştirmemiz ve beyin göçünü tersine çevirmemiz gerekiyor. E-ticaret gerek ürettiği katma değer ve kayıtlı ekonomiyi büyütmesi, gerekse Türkiye’nin küresel ticaret hacmini artıran yönüyle ülkemizde stratejik önemi giderek artan bir sektör. Sektörün gelişimine yönelik gerekli adımların, kamunun ve sektörün işbirliği ve istişaresiyle hayata geçirilmesini çok önemli görüyoruz”.

Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eşbaşkanı Serkan Sevim, firmaların veri analitiği konusunda insan kaynağı ve altyapı yetkinliklerini artırmaları e-ticarette başarı için avantaj oluşturacağını ifade etti. Deloitte Digital Türkiye Dijital Deneyim Çözümleri Lideri Erdem İlhan da, e-ticaretin gelişimini sürdürebilmesi için lojistik hizmetlerin e-ticaret müşteri deneyimine odaklanacak şekilde dönüştürülmesi; KVKK ve bulut bilişim çözümleri ile ilgili farkındalık ve uyum çalışmalarının önemine değindi.

TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi, e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı ise “Yeni nesil ticaret ve sınır ötesi ticaret önemini her geçen gün artırıyor. Biz de bu farkındalıkla 2018 yılında TÜSİAD E-Ticaret Çalışma Grubu’nu oluşturduk ve hep beraber sektörümüzün gelişmesini, ülkemizdeki KOBİ’lere ve perakendecilere ışık tutacak, destek olacak projeler ortaya koymayı hedefledik. Çünkü, Türkiye’nin yeni büyüme hikâyesini e-ticaret yazacak, e-ihracat da başrolde olacak. Bunu nasıl yapacağımıza gelince, dikkatle izlememiz gereken üç adım var: İlk adım dijital dönüşüm. Yalnız sektörlerin değil, ekonominin topyekûn dijital dönüşümle desteklenmesi gerekiyor. İkinci adım marka yatırımı. Çok güçlü markalarımız var ve bu markaları artık küresel e-ticaret platformları üzerinden dünyaya tanıtmalı, buna yatırım yapmalıyız. Üçüncü adım satış sonrası hizmet kalitesi. Online tüketicinin beklentisini uluslararası düzeyde karşılayabileceğimiz bir geleceğe yatırım yapmalıyız” dedi.