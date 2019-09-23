Gittigidiyor ve Garanti BBVA İşbirliğiyle 75 TL’ye Varan Bonus Fırsatı

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına özel fırsatlar sunmaya devam ediyor. Platform, Garanti BBVA işbirliğiyle kullanıcılarına 75 TL’ye varan Bonus kazandırıyor. 30 Eylül’e kadar sürecek kampanya kapsamında kullanıcıları peşin fiyatına 3 ve 6 taksit fırsatı da bekliyor.

100 bin satıcısı ve 26 milyon kayıtlı kullanıcısıyla Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. Platform, Garanti BBVA ile gerçekleştirdiği işbirliği kapsamında, kullanıcılarının alışveriş yaparken kazanmasını sağlıyor.

Kampanya için son gün 30 Eylül

Kampanyadan Garanti Bonus Card, Garanti Bonus Business Card, Easy, Money Bonus, Bonus Sanal kartlar, Flexi, Bonus Flexi, Bonus Genç, Deniz Bonus, Deniz Bonus Business, TEB Bonus, ING Bonus, Şeker Bonus, Alternatifbank Bonus, Alternatifbank Bonus Business, ICBC Turkey Bonus, ICBC Turkey Bonus Business, Fibabanka Bonus ve Fibabanka Bonus Business kart sahipleri yararlanabiliyor. 30 Eylül’e kadar geçerli kampanyada, kullanıcılar tek seferde yapacakları, 500-999,99 TL arasındaki alışverişlerde 25 TL Bonus, 1.000 TL ve üzeri alışverişlerde 50 TL Bonus kazanıyor.

Kampanyaya katılarak ödemesini GarantiPay ile tamamlayanlar ise tek seferde yapacakları 500 TL ile 999,99 TL arası alışverişlerde 50 TL Bonus sahibi oluyor. GarantiPay kullanıcıları tek seferde yapacakları 1000 TL ve üzeri tek çekim veya taksitli alışverişlerde ise 75 TL Bonus kazanma şansını yakalıyor.

Bonus kampanyasıyla ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşılabiliyor.