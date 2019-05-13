GittiGidiyor, Kazananlar Günü’nde Herkese Kazandıracak!

GittiGidiyor, herkesi Kazananlar Kulübü’ne davet ediyor!

13 Mayıs akşamı saat 20.00’den 14 Mayıs gecesi saat 23.59’a kadar sürecek “Kazananlar Günü” kampanyası kapsamında beyaz eşyadan anne bebeğe, kozmetikten süpermarkete 12 farklı kategoride avantajlı fiyatlar, sürpriz ürünlerde ise yüzde 90’a varan indirimler kullanıcıları bekliyor.

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor’un sadakat programı Kazananlar Kulübü’ne dâhil olmayanlar da Kazananlar Günü özelinde 24.99 TL karşılığında üye olup indirimlerden faydalanabiliyor.

Yüzde 50’ye varan çok özel indirimler

Kampanya kapsamında beyaz eşyadan anne bebeğe, kozmetikten süpermarkete 12 farklı kategoride yüzde 15’e varan indirimler kullanıcıları bekliyor. Kampanya dâhilinde GittiGidiyor Kazananlar Kulübü Günün Fırsatı sayfasında yer alan sınırlı sayıda popüler üründe yüzde 50’ye varan indirimler sunuluyor.

Fiyat 4.90 TL’ye kadar iniyor

“Kazananlar Günü” kapsamında 14 Mayıs günü 09.00 ile 23.00 saatleri arasında ise kozmetikten küçük ev aletlerine, oyuncaktan kitaba kadar pek çok kategoride sürpriz ürünler, 4.90 TL’ye kadar düşen fiyatlar ve yüzde 90’a varan indirimlerle her saat başı kullanıcılarla buluşuyor.