GittiGidiyor’da “Gerçek İndirim Günleri” Başladı!

Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarını avantajlı kampanyalarla buluşturmaya devam ediyor. “Gerçek İndirim Günleri” kampanyası kapsamında 16-18 Eylül tarihleri arasında beyaz eşyadan anne-bebeğe, süpermarketten ev dekorasyona kadar seçili kategorilerdeki tüm ürünlerde yüzde 70’e varan indirim kullanıcıları bekliyor. Platform kullanıcılarına ayrıca seçili kategorilerde sepette yüzde 10’a varan indirim fırsatı da sunuyor.

50 kategoride 15 milyon ürüne ev sahipliği yapan Türkiye’nin öncü e-ticaret sitesi GittiGidiyor, kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunmayı sürdürüyor. 16-18 Eylül tarihleri arasında “Gerçek İndirim Günleri” kampanyasını hayata geçiren platform, kullanıcılarına yüzde 70’e varan indirim fırsatı sunuyor.

Süpermarket, yapı & market, evcil hayvan ürünleri, kozmetik, ev, dekorasyon & ofis, saat, anne bebek, giyim & aksesuar, spor & outdoor, televizyon, bilgisayar & tablet, beyaz eşya & küçük ev aletleri, cep telefonu, oto lastik & oto ses ve görüntü sistemler kategorilerinde tüm ürünlerde geçerli olan indirime ek olarak sepette yüzde 10’a varan indirim de kullanıcıları bekliyor.

“Tüm ürünlerde ‘gerçek indirim’ sunuyoruz”

Yalnızca seçili ürünlerde değil, 10 farklı kategorideki tüm ürünlerde indirim fırsatı sunarak, kullanıcılarına kampanyalarının adında olduğu gibi “gerçek indirimler” sunduklarını vurgulayan GittiGidiyor Pazarlama Direktörü Feyza Dereli Fedar, “Her ay belirli dönemlerde kullanıcılarımızı avantajlı fiyat ve indirimlerle buluşturmayı önemsiyoruz. Önümüzdeki dönemde de yeni kampanyalarla kullanıcılarımıza internetten alışverişin avantajlarını sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye linkten ulaşılabiliyor.